Среда 14 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Герман Каплун: Новости будут! Цукербергу придется вновь пересмотреть алгоритмы Facebook

Герман Каплун: Новости будут! Цукербергу придется вновь пересмотреть алгоритмы Facebook

Среда, 14 Марта 2018 09:43
Герман Каплун: Новости будут! Цукербергу придется вновь пересмотреть алгоритмы Facebook Фото из открытых источников

После введения новых алгоритмов трафик перехода с Facebook на другие сайты упал почти вдвое. Количество новостей от официальных средств массовой информации сократилось, а пользователи стали меньше переходить по внешним ссылкам. Это временное явление, уверен директор по стратегии инвестиционной компании TMT Investments, один из создателей TMT Crypto Fund, Герман Каплун.

 

Смену алгоритмов в январе 2018 года Facebook объяснил заботой о пользователях, которые должны видеть в сети больше публикаций родных и друзей, а не ссылок на новости компаний и прессы. «Это чисто формальная причина, – отмечает Герман Каплун. – Решение ограничить влияние средств массовой информации в социальной сети было принято по итогам выборов в США, когда появилось большое количество фейковых новостей. Это сильно повредило имиджу социальной сети и лично Марка Цукерберга, у которого есть определенные политические амбиции, вплоть до президентских».

 

Сократив количество новостей, руководство Facebook показывает, что таким образом борется с фейками. Ведь люди используют социальные сети не только для общения. Им неинтересно читать официальные новости, а в результате они часто получают недостоверную информацию. Сейчас количество переходов по ссылкам значительно снизилось. Средства массовой информации заметили, что теряют аудиторию, и некоторые издания на своих страницах в Facebook активно предлагают подписчикам выбирать их для приоритета в показе. Но с падением трафика переходов по ссылкам потери несут не только СМИ. Для Facebook, годовая выручка которого достигает почти 40 млрд. долларов, новости – одним из важнейших источников дохода. После объявления о смене алгоритмов существенно понизилась стоимость акций компании. Поэтому, считает Герман Каплун, новости в Facebook обязательно будут, а алгоритмы поменяются еще не раз.

 

Фонд ТМТ Investments - публичная компания, акции которой торгуются на Лондонской бирже. Основан фонд в декабре 2010 года. Это динамично развивающаяся компания, инвестирующая в различные быстрорастущие интернет-проекты, имеющие предпосылки к тому, чтобы стать крупным международным бизнесом. Инвестиционная команда фонда состоит из состоявшихся предпринимателей и бизнес профессионалов, чье стратегические видение и экспертиза мирового уровня помогают инноваторам создавать лучшие проекты на рынке.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Facebook Новости

Главное за сутки
Ангела Меркель в четвертый раз подряд стала канцлером Германии Ангела Меркель в четвертый раз подряд стала канцлером Германии Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому фактически голосование было проведено как формальность. "Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", —…
Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни. Об этом пишет news.mail.ru, со ссылкой на телеканал BBC. Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги «Краткая история…
США пригрозили миру созданием космических войск США пригрозили миру созданием космических войск Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Соединенных штатах могут появиться космические войска. Об этом он рассказал во время выступления в Калифорнии. «Моя новая национальная стратегия признает, что космос —…

Читайте также
В App Store появилось приложение со встроенным майнером криптовалюты В App Store появилось приложение со встроенным майнером криптовалюты В "яблочном" магазине приложений App Store появился софт для планирования под названием Calendar 2, уникальной фишкой которого является встроенный майнер криптовалют. Не очень-то и уникальная фишка — скажете вы. И…
В HTC рассекретили невероятное будущее смартфонов В HTC рассекретили невероятное будущее смартфонов Смартфоны будущего будут столь невероятными, что вы даже и представить себе не можете, поэтому даже и не пытайтесь — заявила Шер Вонг, исполнительный директор тайваньского производителя мобильной электроники HTC, отвечая…
«Яндекс» создал защиту от скрытого майнинга‍ «Яндекс» создал защиту от скрытого майнинга‍ Отечественная интернет-компания "Яндекс" объявила войну так называемому скрытому майнингу — то есть способу добычи криптовалют, подразумевающему использование вычислительных мощностей устройства в незаметном для его владельца режиме. "Яндекс.Браузер", в частности, теперь…
В Китае созданы умные очки для вычисления преступников В Китае созданы умные очки для вычисления преступников Китайским полицейским выдали "умные" очки, которые в режиме реального времени анализируют лица людей и сравнивают их с фотографиями из базы с правонарушителями. В общем, технологии, которые еще недавно поражали воображение…
Фото
Чудо в США: Национальный парк Брайс-Каньон Чудо в США: Национальный парк Брайс-Каньон

Национальный парк Брайс-Каньон расположен на территории штата Юта (США). Этот удивительный природный...

Видео

 

Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.

- Не дал денег?

- Не дал.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.