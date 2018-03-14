Герман Каплун: Новости будут! Цукербергу придется вновь пересмотреть алгоритмы Facebook

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После введения новых алгоритмов трафик перехода с Facebook на другие сайты упал почти вдвое. Количество новостей от официальных средств массовой информации сократилось, а пользователи стали меньше переходить по внешним ссылкам. Это временное явление, уверен директор по стратегии инвестиционной компании TMT Investments, один из создателей TMT Crypto Fund, Герман Каплун.

Смену алгоритмов в январе 2018 года Facebook объяснил заботой о пользователях, которые должны видеть в сети больше публикаций родных и друзей, а не ссылок на новости компаний и прессы. «Это чисто формальная причина, – отмечает Герман Каплун. – Решение ограничить влияние средств массовой информации в социальной сети было принято по итогам выборов в США, когда появилось большое количество фейковых новостей. Это сильно повредило имиджу социальной сети и лично Марка Цукерберга, у которого есть определенные политические амбиции, вплоть до президентских».

Сократив количество новостей, руководство Facebook показывает, что таким образом борется с фейками. Ведь люди используют социальные сети не только для общения. Им неинтересно читать официальные новости, а в результате они часто получают недостоверную информацию. Сейчас количество переходов по ссылкам значительно снизилось. Средства массовой информации заметили, что теряют аудиторию, и некоторые издания на своих страницах в Facebook активно предлагают подписчикам выбирать их для приоритета в показе. Но с падением трафика переходов по ссылкам потери несут не только СМИ. Для Facebook, годовая выручка которого достигает почти 40 млрд. долларов, новости – одним из важнейших источников дохода. После объявления о смене алгоритмов существенно понизилась стоимость акций компании. Поэтому, считает Герман Каплун, новости в Facebook обязательно будут, а алгоритмы поменяются еще не раз.

Фонд ТМТ Investments - публичная компания, акции которой торгуются на Лондонской бирже. Основан фонд в декабре 2010 года. Это динамично развивающаяся компания, инвестирующая в различные быстрорастущие интернет-проекты, имеющие предпосылки к тому, чтобы стать крупным международным бизнесом. Инвестиционная команда фонда состоит из состоявшихся предпринимателей и бизнес профессионалов, чье стратегические видение и экспертиза мирового уровня помогают инноваторам создавать лучшие проекты на рынке.