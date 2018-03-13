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Panasonic использует AR-очки, искусственный интеллект и IoT в ресторанах будущего

Вторник, 13 Марта 2018 15:39
Panasonic использует AR-очки, искусственный интеллект и IoT в ресторанах будущего Фото из открытых источников

AR-очки, искусственный интеллект и Интернет вещей будут широко использоваться в ресторанах будущего – такой смелый прогноз сделали японская корпорация Panasonic и ее инкубатор идей Game Changer Catapult. Стороны даже представили прототип решения Kronosys, сочетающего все указанные технологии, на выставке SXSW 2018 в США.

 

В чем кроется главная проблема современного общепита? В высокой текучести кадров. Многие начинающие повара не выдерживают сложностей адаптации в новом коллективе, жесткого ритма работы, поздних часов, отсутствия поддержки от более профессиональных коллег. Новые люди влекут за собой необходимость новых тренингов, на которые у шеф-поваров и руководства нет ни времени, ни возможностей.

 

Panasonic и Game Changer Catapult предлагают использовать технологии дополненной реальности (AR-очки), систему распознавания голоса, облачные технологии (для хранения и обработки информации), а также искусственный интеллект, чтобы организовать систему удаленной поддержки молодых поваров. А дополнив решение IoT-совместимой бытовой техникой, камерами с технологией распознавания лиц, POS-терминалами и подключив все это к системе управления поставками, можно создать по-настоящему умный ресторан будущего.

 

Процесс использования Kronosys прост, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Надев очки, пользователь сразу попадает в основной интерфейс, из которого с помощью голосовых команд открывается доступ к текстовому и видеоконтенту по приготовлению конкретных блюд и другим командам. Здесь же можно увидеть список необходимых продуктов и их наличие на кухне.

 

Сама форма AR-очков буквально освобождает руки повара. Возможности удаленного обмена аудио и видео позволяют одному тьютору поддерживать сразу несколько молодых сотрудников в разных ресторанах. Кроме того, с помощью очков можно коммуницировать с бэк-офисом. Благодаря функции распознавания речи и возможностям перевода с/на многие языки AR-очки подойдут людям с разным культурным и профессиональным бэкграундом и помогут вывести их «на передовую кулинарного фронта» в максимально сжатые сроки.

 

Данные от каждого носителя очков могут передаваться и аккумулироваться в облаке. Функция дата-логов позволит лучше понимать поведение людей и управлять закупками, повышая общую эффективность предприятия.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости технологии Panasonic

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