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В России iPhone X вернули золотой цвет корпуса

Вторник, 13 Марта 2018 12:55
В России iPhone X вернули золотой цвет корпуса Фото из открытых источников

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar исправили «оплошность» Apple, которая расстраивала и разочаровывала поклонников iPhone во всем мире — Caviar вернули самый популярный и желанный цвет корпуса устройства — золотой. Кроме того, ювелиры сделали это в двух вариациях, представив еще и корпус в «жидком» золоте (смотрите видео ниже).

 

С самого первого дня, когда Apple презентовали iPhone X, поклонники технологий во всем мире недоумевали — почему из ассортимента исчез золотой цвет корпуса и выбирать приходится лишь между черным и белым вариантами. Ведь именно iPhone в корпусах золотистого цвета были наиболее популярны и привлекательны. Caviar решили усовершенствовать iPhone X и вернуть ему незаслуженно утраченный золотой цвет, более того, теперь корпус смартфона не просто покрыт золотистой краской, на него нанесено чистое золото 999 пробы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Дизайнеры и ювелиры Caviar создали две версии золотых iPhone X. Версия «Caviar Classic Gold» представляет собой устройство в золотом рельефном корпусе, на котором впервые в истории Caviar присутствует легендарное яблоко Apple.

 

Второй дизайн «Caviar Classic Liquid Gold» — это не только золотой цвет, но и полностью новая, оригинальная форма корпуса, которая благодаря необычной геометрии, создает ощущение «жидкого» металла, словно меняющего свою форму в руках владельца.

 

«Мы довольны результатом проделанной работы, обе новинки радуют глаз своим ярким, богатым золотым сиянием, в новой интерпретации смартфон обрел характер и харизму, лоск и роскошь, сохраняя при этом современный и лаконичный вид. Работая над дизайном ««Caviar Classic Liquid Gold» » мы вспомнили о коллаборации Vertu и Boucheron 2008 года, прошло10 лет, технологии сделали огромный шаг вперед, но золото по-прежнему остается великой и неизменной ценностью» - рассказывают о новинках представители бренда.

 

Стоимость устройств от 257 000 руб. Старт продаж на официальном сайте Caviar — 13 марта.

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iPhone снова золотой - Make iPhone Gold Again!

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPhone

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