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В App Store появилось приложение со встроенным майнером криптовалюты

Вторник, 13 Марта 2018 12:16
В App Store появилось приложение со встроенным майнером криптовалюты Фото из открытых источников

В "яблочном" магазине приложений App Store появился софт для планирования под названием Calendar 2, уникальной фишкой которого является встроенный майнер криптовалют.

 

Не очень-то и уникальная фишка — скажете вы. И действительно — сейчас существует огромное количество софта со встроенными майнерами, но обычно в таких случаях речь идет о хакерском ПО, которое добывает криптоденьги тайком от пользователя, а разработчики Calendar 2 не скрывают своих помыслов.

 

Да, девелоперы прямо так и говорят — не хотите покупать наше приложение (подписка стоит от одного до восемнадцати долларов в месяц), тогда и не покупайте, а качайте бесплатную версию с майнером.

 

Майнер, как и прочие подобные, используется для добычи криптовалюты Monero. Как и подобает софту такого класса, вшитый в Calendar 2 майнер потребляет довольно серьезную часть вычислительных ресурсов пользовательского девайса, так что последний в итоге начинает тормозить и перегреваться — пользователи, которые уже установили себе майнер, обратили внимание на этот факт и теперь не очень-то довольны, судя по отзывам в App Store. Их, впрочем, предупреждали, так что жалобы выглядят неуместно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости App Store

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