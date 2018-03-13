В Китае созданы умные очки для вычисления преступников

Китайским полицейским выдали "умные" очки, которые в режиме реального времени анализируют лица людей и сравнивают их с фотографиями из базы с правонарушителями. В общем, технологии, которые еще недавно поражали воображение любителей фантастики, стали реальностью.
Речь идет об инновационном аксессуаре, разработанном компанией LLVision. Представляя собой девайс с камерой и миниатюрным проектором, смарт-очки от LLVision умеют производить довольно продвинутый анализ лиц случайных прохожих — собираемая очками визуальная информация, при этом, передается на специальный сервер, где при помощи нейронный сетей выполняется поиск похожих лиц в базе данных с преступниками.
В целом, выглядит все это как картина из фантастического фильма — полицейские Пекина в чудо-очках внимательно смотрят на поток людей, а перед их глазами возникают краткие досье. Кроме человеческих лиц чудо-очки умеют сканировать, например, автомобильные номера, а также другие объекты.
Система, как отмечается, уже продемонстрировала первые реальные результаты — вооруженным смарт-очками китайским копам удалось найти несколько преступников, которых разыскивали за торговлю людьми.
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