Dota Plus: В Dota 2 появилась платная подписка

Фото из открытых источников

В популярной киберспортивной дисциплине Dota 2 появилась платная подписка — Dota Plus. Она, как сообщают тематические средства массовой информации, представляет собой что-то вроде замены для "Боевого пропуска", который ранее появлялся к началу мэйджоров и The International.

Обладатели подписки Dota Plus получат испытания разных типов сложности, геройские значки (уровень которых повышается за пройденные испытания), реликвии, усовершенствованный чат, награды в виде осколков (выдаваемые еженедельно), а также эксклюзивный магазин.

Последний позволит приобретать особые наборы, геройские реликвии, а также наборы для героев, которые уже недоступны в обычной продаже.

Dota Plus возвращает в игру так называемые Боевые кубки — принимать в них участие можно бесплатно (при условии наличия платной подписки, а остальным придется платить один американский доллар).

В Dota Plus есть специальный помощник, который дает советы по предметам и прокачке, а также помогает определиться со стратегией благодаря доступу к расширенной статистике. Еще одно преимущество Dota Plus — сезонный ландшафт, меняющийся в зависимости от времени года. Месяц подписки стоит 240 рублей, шесть месяцев — 1350, а год — 2520.