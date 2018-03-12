Представлена новая линейка наушников-вкладышей «C» от Pioneer

Фото из открытых источников

Pioneer представляет три новых модели наушников-вкладышей разных типов, которые отличаются традиционным для бренда высоким качеством, тщательной настройкой звука и современным дизайном. Наушники представлены в трех ценовых категориях. Модели SE-C3, SE-C7 и SE-C8 – прекрасные варианты классических вкладышей, наушников с шейным ободом и беспроводных наушников.

Pioneer SE-C8 – Обретите свободу и легкость

Pioneer SE-C8 отвечают всем требованиям пользователей к идеальным беспроводным наушникам, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Модель отличается прекрасным звуком, благодаря редкоземельным магнитам и AAC-кодеку, передаваемому через Bluetooth®. У наушников емкая батарея: одного заряда достаточно для трех часов прослушивания. В комплекте идет чехол Power bank, мощности которого хватит на то, чтобы полностью зарядить модель дважды. С помощью удобных кнопок на корпусе вы можете активировать голосового помощника, осуществлять hands-free звонки и управлять воспроизведением музыки. Модель SE-C8 поддерживает специальное Android™ приложение Notification App, которое зачитывает уведомления смартфона, что является фирменной особенностью Pioneer. Уникальная форма, текстурированные силиконовые амбушюры, полноразмерные отверстия для зарядки и LED индикатор на чехле – то, что отличает наушники Pioneer SE-C8 от других моделей. Легкие, практичные и с хорошей шумоизоляцией, они предоставят вам полную свободу действий при прослушивании музыки.

Pioneer SE-C7 – Сделайте жизнь ярче с помощью качественных беспроводных наушников

Сочетая динамическое воспроизведение, которое обеспечивают редкоземельные магниты, заключенные в алюминий, с управлением в режиме hands-free, беспроводные наушники SE-C7 еще больше упрощают воспроизведение музыки класса Hi-Fi за счет выполнения Bluetooth® сопряжения через NFC – просто прикоснитесь наушниками к смартфону. Мягкий и прочный силиконовый шейный обод комфортно держится на теле. Оставайтесь на связи благодаря специальному приложению Notification App для Android™ от Pioneer, которое позволяет читать письма, сообщения и другие уведомления. Модель оснащена гарнитурой для осуществления звонков. Кабель, амбушюры и наушники, выполненные в едином цвете, красиво смотрятся с текстурированной алюминиевой отделкой корпуса, которая выделит вас из толпы владельцев пластиковых наушников. Ассортимент цветов выгодно подчеркивает стильный дизайн.

Pioneer SE-C3T – Стильное решение для красивого звучания

Чистая передача голоса, интересная динамика и жесткий бас – то, что нужно для идеального воспроизведения, и наушники Pioneer SE-C3T способны дать вам даже больше. Компактная конструкция, специально разработанная из алюминия для уменьшения вибраций, точно подойдет каждому. Подберите идеальный для себя размер среди четырех пар силиконовых амбушюров, идущих в комплекте, для достижения комфортного расположения в ухе и хорошего звучания. Кроме того, модель C3 выполнена в шести элегантных цветовых решениях, в которых кабель, наушники и амбушюры идеально сочетаются и готовы стать элементом вашего стиля. А клавиша управления гарнитурой позволит с легкостью принимать и отклонять звонки. Наслаждайтесь любимыми композициями вместе с музыкальным брендом, признанным во всем мире.

Новые наушники Pioneer появятся в продаже с апреля 2018 года. Pioneer SE-C3T можно будет приобрести за 1499 руб., официальная стоимость других моделей станет известна позднее.