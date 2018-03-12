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В HTC рассекретили невероятное будущее смартфонов

Понедельник, 12 Марта 2018 10:18
В HTC рассекретили невероятное будущее смартфонов Фото из открытых источников

Смартфоны будущего будут столь невероятными, что вы даже и представить себе не можете, поэтому даже и не пытайтесь — заявила Шер Вонг, исполнительный директор тайваньского производителя мобильной электроники HTC, отвечая на вопросы о перспективах этой самой мобильной электроники.

 

Стиву Джобсу, в общем, и не снилось — вот так можно резюмировать слова Вонг. Которая считает, что смартфоны будущего будут вообще не такими, как смартфоны современности.

 

"Все вот эти вот маленькие прямоугольники с, например, блестящей задней панелью — уйдут в прошлое. Девайсы будущего будут не такими. Производители не будут привязаны к традиционной форме, потому что сама по себе парадигма мобильных устройств изменится в самой значительной степени", — сказала Вонг, не уточнив, что имеется в виду.

 

Кое-что, впрочем, исполнительный директор HTC все-таки уточнила. Девайсы, которые ждут нас в отдаленном светлом будущем, будут, само-собой, на полную катушку использовать преимущества сетей связи следующих поколений, и, соответственно, производители смогут отказаться от мощных процессоров — они не нужны смартфонам, которые будут обрабатывать данные при помощи облачных мощностей. Отказавшись от производительных чипов, производители тем самым повысят автономность смартфонов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны

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