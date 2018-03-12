В HTC рассекретили невероятное будущее смартфонов

Смартфоны будущего будут столь невероятными, что вы даже и представить себе не можете, поэтому даже и не пытайтесь — заявила Шер Вонг, исполнительный директор тайваньского производителя мобильной электроники HTC, отвечая на вопросы о перспективах этой самой мобильной электроники.
Стиву Джобсу, в общем, и не снилось — вот так можно резюмировать слова Вонг. Которая считает, что смартфоны будущего будут вообще не такими, как смартфоны современности.
"Все вот эти вот маленькие прямоугольники с, например, блестящей задней панелью — уйдут в прошлое. Девайсы будущего будут не такими. Производители не будут привязаны к традиционной форме, потому что сама по себе парадигма мобильных устройств изменится в самой значительной степени", — сказала Вонг, не уточнив, что имеется в виду.
Кое-что, впрочем, исполнительный директор HTC все-таки уточнила. Девайсы, которые ждут нас в отдаленном светлом будущем, будут, само-собой, на полную катушку использовать преимущества сетей связи следующих поколений, и, соответственно, производители смогут отказаться от мощных процессоров — они не нужны смартфонам, которые будут обрабатывать данные при помощи облачных мощностей. Отказавшись от производительных чипов, производители тем самым повысят автономность смартфонов.
Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...
Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1
Самый глупый выбор делается с самым умным видом.
Это вам подтвердит любой официант, крупье, продавец-консультант и регистратор ЗАГСа.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.