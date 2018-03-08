Выборы 2018: Избирательные участки впервые обезопасят металлодетекторами

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Выборы президента Российской Федерации, которые состоятся восемнадцатого марта 2018-го года, будут сопровождаться применением некоторых технических новшеств. Большое количество избирательных участков оборудуют, например, рамками металлодетекторов.

По данным Федерального агентства новостей, рамки металлодетекторов будут установлены на всех избирательных участках областных центров и городов и численностью населения до ста тысяч человек.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев говорит, что рамки металлодетекторов должны в самой значительной степени повысить безопасность участков, то есть 1.6 миллиарда рублей, которые были выделены из государственного бюджета РФ на реализацию соответствующей инициативы, потрачены, очевидно, не зря.

"У государства появилась возможность оборудовать огромное число избирательных участков металлодетекторами, поэтому мы воспользовались этой возможностью. Было приобретено дополнительно девять тысяч рамок металлодетекторов, то есть с учетом тех рамок, которые у нас уже были, этого количества хватило для того, чтобы создать так называемый защищенный контур во всех участках областных центров и городов с населением до ста тысяч человек", — цитирует ФАН Булаева.