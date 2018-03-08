СМИ: Рекламу в интернет-видео могут запретить‍

Реклама в публикуемых в Сети видеороликах может претерпеть некоторые положительные для интернет-пользователей изменения — по крайней мере, в отечественном информационном пространстве. Речь идет о разрабатываемых в России законодательных ограничениях, которые не позволят рекламщикам, например, слишком сильно повышать уровень громкости рекламных материалов.
Кроме того, рекламу могут запретить встраивать в видеоролики, длительность которых составляет менее трех минут. Соответствующие изменения в законодательство, как сообщают российские СМИ, уже внесены на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации.
В поправках к закону "О рекламе", которые были внесены в Госдуму, на самом деле можно найти довольно много интересного — реклама ведь не ограничивается вставками в видеороликах, которые вы смотрите в Интернете. Новые поправки коснутся и других типов рекламы.
Кроме того, авторы законопроекта ограничат встраивание рекламы в видеоролики, ориентированные на детей. В детских видео, таким образом, будут особенно жесткие ограничения относительно рекламного контента. Что-то вроде — три минуты рекламы на час видео.
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