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Приложение «Биглион» для Android получило улучшенный поиск и современный дизайн

Среда, 07 Марта 2018 10:35
Приложение «Биглион» для Android получило улучшенный поиск и современный дизайн Фото из открытых источников

Сервис для умного шопинга «Биглион» выпустил масштабное обновление приложения для ОС Android, включающее ряд усовершенствованных функций. Искать и приобретать спецпредложения на товары и услуги салонов красоты, фитнес-клубов, кафе и ресторанов, развлекательных центров, образовательных, медицинских и других учреждений со скидками от 50% до 90% стало еще быстрее и удобнее.

 

Обновленное приложение получило современный дизайн с интуитивно понятным управлением. Все ключевые функции приложения будут вынесены на главный экран. Для поиска будет отведен отдельный раздел меню с отдельными категориями спецпредложений. Кроме того, у мобильных пользователей появилась возможность читать отзывы об акциях и писать собственные комментарии, которые помогут другим принять решение о покупке.

 

Пользователи смогут просматривать текущие популярные акции не только одного города, но целой выбранной области. Такое обновление функции «Акции на карте» позволит увеличить скорость загрузки в 20 раз, что особенно полезно пользователям мобильного интернета, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Для упрощения процесса совершения покупок приложение научится запоминать информацию о счетах зарегистрированных пользователей – многократно вводить номер банковской карты больше не придется.

 

«Мы уверены, что новое приложение придется нашим пользователям по вкусу. Мы делаем все возможное, чтобы в Android приложении Биглион можно было найти предложения, идеально походящие именно вам с учетом вашего бюджета, интересов и потребностей. Пользоваться “Биглион” станет еще удобнее, и все, что для этого нужно - подключение к интернету,» - отметили в пресс-службе «Биглион».

 

Официальное приложение «Биглион» для Android было запущено в 2013 году. Обновление будет доступно для всех пользователей Android версии 5.0+. При этом прежняя версия приложения по-прежнему будет поддерживаться.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости приложение Android

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