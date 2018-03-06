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К 8 марта студенты МГМУ сделали световую проекцию

Вторник, 06 Марта 2018 14:12
К 8 марта студенты МГМУ сделали световую проекцию Фото из открытых источников

Накануне 8 марта на фасаде Коломенского перинатального центра появилась световая проекция, созданная студентами Московского государственного медицинского университета. С ее помощью медики призвали мужчин повысить в стране рождаемость (смотрите видео ниже).

 

Авторы проекта, прежде всего, поддержали слова Владимира Путина, недавно побывавшего в перинатальном центре. Президент высказался о рождаемости: «Речь идет о будущем страны. О том, чтобы в России рождалось как можно больше детей». Эти слова первыми появились в световой проекции. Далее зрители увидели график связи рождаемости и качества поздравлений на 8 марта, а затем – призыв к сильному полу: «Мужчины! Возьмите! Поздравьте!» 

 

В день 8 марта, по мнению студентов МГГМУ, мужчины должны проявить максимум внимания женщинам, посвятить себя им полностью, но при этом не отмечать праздник алкоголем. Это было бы актуально, конечно, и в остальные дни в году. Медики заявляют: через 9 месяцев после 8 марта по всей стране должны наблюдаться сильные всплески рождаемости, а цветы, красивые поздравления и эффектные поступки помогут создать романтический настрой. Все вместе в итоге приведет к рождению новой жизни.

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К 8 марта студенты МГМУ сделали световую проекцию

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости 8 марта

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