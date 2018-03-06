Google тестирует изменения в дизайне поисковика

Корпорация Google экспериментирует с визуальным дизайном своего поисковика — пишут тематические СМИ, ссылаясь на пользователей портала Reddit, заметивших изменения.
Похоже на то, что "корпорация добра" решила привести дизайн поисковика в соответствие со стилистикой Material Design. Изменения, в частности, проявляются в отображении результатов поиска — теперь сайты, представленные в выдаче, отделены друг от друга визуально при помощи отдельных блоков.
Нововведение, как необходимо отметить, наблюдается только у некоторых пользователей, и только в браузере Google Chrome — это свидетельствует о том, что дизайнеры "Гугла" пока что только обкатывают новый вид поиска. Но предполагается, что в течение нескольких месяцев экспериментальный вид станет стандартным. А может и не станет — все-таки на то он и экспериментальный дизайн, чтобы сохранялась вероятность отката.
Дотошные пользователи Reddit, кстати говоря, обнаружили изменения и в дизайне сервиса YouTube — там тоже обкатывают некие тестовые фичи. Более того — новый дизайн может появиться и в браузере "Хром". В общем, дизайн-парадигма "Гугла" не стоит, как видим, на месте.
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