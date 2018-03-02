Пятница 02 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» В "Инстаграме" появятся видеозвонки

В "Инстаграме" появятся видеозвонки

Пятница, 02 Марта 2018 14:11
В &quot;Инстаграме&quot; появятся видеозвонки Фото из открытых источников

Пользователи фотографической социальной сети Instagram могут получить новую удобную функцию — в "Инстаграме" появится возможность осуществлять видеозвонки.

 

Соответствующей новостью с общественностью поделился портал TechCrunch, представители которого обнаружили намек на грядущую фичу во внутренностях файла с мобильным приложением в версии под Android.

 

Хорошенько поковырявшись в APK-файле актуальной версии приложения, специалисты обнаружили там... нет, не ответ на самый главный вопрос жизни, Вселенной и вообще, а всего лишь графические иконки, намекающие на аудио- и видеозвонки, но, согласитесь, и это звучит довольно впечатляюще.

 

Иконки с трубками и камерами, намекающие на новые фичи, оказались внутри APK-файла неслучайно — говорят эксперты, отмечая, что если дело дошло до упаковывания иконок в рабочий билд приложения, но новая функциональность появится в клиенте Instagram уже в обозримом будущем.

 

В iOS-версии Instagram, кстати говоря, тоже обнаружилось нечто подобное — об этом сообщил "яблочный" разработчик Гильермо Рэмбо. В общем, готовьтесь звонить друзьям по "Инстаграму" непосредственно в "Инстаграме"!

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Instagram

Главное за сутки
Путин: Гонка вооружений между США и РФ началась после выхода Америки из договора по ПРО Путин: Гонка вооружений между США и РФ началась после выхода Америки из договора по ПРО Гонка вооружений между США и Российской Федерацией началась после того, как Америка вышла из Договора по противоракетной обороне (ПРО), заявил Владимир Путин в интервью телеканалу NBC. Путину был задан вопрос…
Госдеп одобрил поставки ПТРК Javelin Украине на сумму $47 млн Госдеп одобрил поставки ПТРК Javelin Украине на сумму $47 млн Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. Отмечается, что теперь стороны могут заключить контракт. «Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную…
В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть жертвы В Кабуле прогремел мощный взрыв, есть жертвы В пятницу, 2 марта, утром в столице Афганистана, городе Кабул, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на полицию. Террорист-смертник подорвал себя в районе Кабула PD9, сообщает…

Читайте также
GetContact: Новое приложение покажет, как вы записаны в телефоне у знакомых GetContact: Новое приложение покажет, как вы записаны в телефоне у знакомых В Сети набирает популярность мобильное приложение GetContact, позволяющее узнать, как ваш номер телефона подписан в телефонных книгах других людей. Приложение вызвало столь масштабный резонанс, что его даже заблокировали в Азербайджане…
СМИ: Видеохостинг YouTube встал на защиту агрессивных нацистов‍ СМИ: Видеохостинг YouTube встал на защиту агрессивных нацистов‍ Модераторы самого популярного в мире видеосервиса YouTube отказываются удалять контент неонацистской организации Atomwaffen Division, членов которой американские правоохранители подозревают в причастности к нескольким убийствам. Об уникальной ситуации сообщает The Motherboard.…
Запрос «Отправить сообщение Бараку Обаме» сломал Google‍ Запрос «Отправить сообщение Бараку Обаме» сломал Google‍ "Сломать" поисковую систему Google оказалось гораздо проще, чем предполагалось — говорят пользователи интернет-портала Reddit, обратившие внимание на странную особенность в работе официального приложения Google под Android. Если вбить в строку…
В Microsoft создана VR-трость для слабовидящих и слепых людей‍ В Microsoft создана VR-трость для слабовидящих и слепых людей‍ Американская технологическая корпорация Microsoft разрабатывает не только операционные системы семейства Windows, и не только софт вообще — накануне редмондский гигант представил довольно интересный девайс, предназначенный для людей с нарушениями зрения…
Фото
Миллионы розовых фламинго на озере Накуру, Кения Миллионы розовых фламинго на озере Накуру, Кения

Кенийское озеро Накуру - одно из озер Восточно-Африканской рифтовой долины, хранящее в себе уникальн...

Видео

 

Испытания самого большого самолета в мире 

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

 

Анекдот дня

- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?

- Он первый начал!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.