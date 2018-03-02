В "Инстаграме" появятся видеозвонки

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Пользователи фотографической социальной сети Instagram могут получить новую удобную функцию — в "Инстаграме" появится возможность осуществлять видеозвонки.

Соответствующей новостью с общественностью поделился портал TechCrunch, представители которого обнаружили намек на грядущую фичу во внутренностях файла с мобильным приложением в версии под Android.

Хорошенько поковырявшись в APK-файле актуальной версии приложения, специалисты обнаружили там... нет, не ответ на самый главный вопрос жизни, Вселенной и вообще, а всего лишь графические иконки, намекающие на аудио- и видеозвонки, но, согласитесь, и это звучит довольно впечатляюще.

Иконки с трубками и камерами, намекающие на новые фичи, оказались внутри APK-файла неслучайно — говорят эксперты, отмечая, что если дело дошло до упаковывания иконок в рабочий билд приложения, но новая функциональность появится в клиенте Instagram уже в обозримом будущем.

В iOS-версии Instagram, кстати говоря, тоже обнаружилось нечто подобное — об этом сообщил "яблочный" разработчик Гильермо Рэмбо. В общем, готовьтесь звонить друзьям по "Инстаграму" непосредственно в "Инстаграме"!