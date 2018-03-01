Четверг 01 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Pioneer представляет новый многоканальный ресивер с поддержкой 4K HDR видео, DTS:X и Dolby Atmos®

Pioneer представляет новый многоканальный ресивер с поддержкой 4K HDR видео, DTS:X и Dolby Atmos®

Четверг, 01 Марта 2018 12:59
Pioneer представляет новый многоканальный ресивер с поддержкой 4K HDR видео, DTS:X и Dolby Atmos® Фото из открытых источников

Pioneer & Onkyo Corporation представляет VSX-933 – обновленную версию самого популярного домашнего ресивера базового сегмента. Это 7.2-канальный сетевой AV-ресивер для домашнего кинотеатра, обеспечивающий впечатляющее погружение с помощью 5.2.2-канального звука Dolby Atmos® и DTS:X®, оптимизированного с помощью технологии MCACC1 .

 

Благодаря большой мощности всех каналов усилителя Direct Energy от Pioneer, широкому выбору способов подключения аудио в формате High-Res и разнообразию чистых аналоговых источников, VSX-933 значительно улучшает качество воспроизведения музыки, аудио, игр и ТВ-программ.

 

Функционал AV-ресивера позволяет ему прекрасно работать с современными 4K/60p медиаплеерами, телевизорами и проекторами с поддержкой HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma), Dolby Vision™ и цветовым пространством BT.20202 через HDCP 2.2 и HDMI®.

 

Модель VSX-933 имеет предустановленные multi-room аудиоплатформы, совместимые с аудиосистемами и колонками любого бренда с частотой от 5 ГГц/2.4 ГГц Wi-Fi®3, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Они позволяют создавать цельную домашнюю развлекательную систему, которой можно управлять с помощью смартфона и планшета. Ресивер оснащен встроенным Chromecast, а также технологиями DTS Play-Fi® и FlareConnect™ для беспроводной передачи музыки.

 

Первоклассная конструкция усилителя

 

Для плавного и гибкого объемного звука мощность ресивера VSX-933 составляет 135 Вт на канал (6 Ом 1 кГц, КНИ 1.0 %, по одному каналу). Конструкция Direct Energy обеспечивает широкополосное воспроизведение частот для полной звуковой сцены с прекрасным балансом, благодаря своей многоканальности и возможности подключения цифровых источников.

 

Поддержка Dolby Atmos и DTS:X

 

Поддержка воспроизведения Dolby Atmos и DTS:X доступна благодаря схеме 5.2.2. Ресивер способен воспроизводить объектно-ориентированное аудио таким образом, как это естественно происходило бы в пространстве, создавая реалистичное звучание фильмов и игр. Дополнив ресивер колонками с поддержкой Dolby Atmos, ценители кино смогут ощутить 3D эффект звука, не устанавливая при этом динамики на потолке. DTS:X обеспечивает гибкое размещение динамиков для достижения оптимизированного воспроизведения в различных форматах.

 

Dolby Surround и DTS Neural:X®

 

Технологии DTS Neural:X и Dolby Surround незаметно объединяют традиционные 2D форматы саундтреков, чтобы воспроизвести объемный звук для трехмерного звукового поля и создать впечатление обволакивающего звучания за счет конфигурации 5.2.2. Оба решения совместимы с форматами Dolby® и DTS® и разработаны, чтобы обеспечивать захватывающее 3D звучание саундтреков со стриминговых сервисов или с DVD, Blu-ray™ дисков.

 

MCACC с технологией фазового контроля

 

MCACC (многоканальная калибровка акустики), разработанная на основе опыта профессиональных звукозаписывающих студий, создает идеальные условия для прослушивания музыки. С помощью специального микрофона система автоматически компенсирует разницу в размерах и уровнях динамиков, а также в расстоянии до них, и выравнивает выходной сигнал. Кроме того, технология фазового контроля устраняет фазовое отставание, вызванное фильтром низких частот между основными каналами и сабвуферами, и воспроизводит более чистый звук среднего и высокого диапазона при одновременном добавлении динамического воздействия на канал низких частот. Обе технологии позволяют создать реалистичную звуковую сцену с захватывающим воспроизведением фильмов и музыки.

 

Оптимизация отражения (Reflex Optimizer)

 

При использовании динамиков с поддержкой Dolby Atmos, звук, идущий от устройства вверх, отражается от потолка, а звук, направленный вниз, идет прямо к слушателю. Эти различающиеся траектории создают фазовый сдвиг, делающий звучание неприятным. Технология Reflex Optimizer устраняет фазовую задержку и оптимизирует работу динамиков с поддержкой Dolby Atmos для четкого звучания во время просмотра. Так, динамики с поддержкой Dolby Atmos легко интегрируются с колонками, стоящими на полу, создавая идеальную звуковую сцену.

 

HDMI поддержка для HDR, 4K/60p и BT.2020

 

Все HDMI поддерживают видео с разрешением 4K/60p 4:4:4 в 24 бита и стандарт защиты от копирования HDCP 2.2 для воспроизведения премиального контента. Видео с разрешением HDR4 (High Dynamic Range) в HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) или форматах Dolby Vision™ передается на совместимый дисплей. Кроме того, поддерживается воспроизведение видео BT.2020 с яркими захватывающими цветами. Ресивер отличается технологией Super Resolution, созданной во время разработки флагманского Blu-ray плеера Pioneer BDP-LX88. Super Resolution – технология масштабирования 4K, подходящая для HD-источников.

 

Поддержка High-Res Audio

 

Ресивер поддерживает популярные Hi-Res аудиоформаты, передаваемые по локальной сети или USB: 192 кГц/24 бит FLAC5, WAV (RIFF)5, AIFF5 и ALAC5, а также DSD 2.8 МГц/5.6 МГц6. VSX-933 воспроизводит Dolby® TrueHD7 вплоть до 192 кГц/24-бит.

 

Онлайн-музыка и интернет-радио

 

Ресивер работает с такими музыкальными сервисами, как Amazon Music8, Spotify8, TIDAL8, и Deezer8. Кроме того, пользователи могут наслаждаться неограниченным потоком музыки, подкастов, новостных, развлекательных и спортивных передач благодаря встроенному интернет-радио TuneIn.

 

Встроенный Chromecast built-in и работа с Google Assistant

 

С легкостью передавайте на ресивер любую музыку с вашего смартфона, ноутбука или компьютера. Контролируйте воспроизведение через приложения, поддерживающие Chromecast, с помощью iPhone, iPad, смартфонов или планшетов на платформе Android™, ноутбуков на ОС Mac, Windows или Chromebook™. Кроме того, ресивер VSX-933 работает с Google Assistant. Если у вас есть смарт-динамик или телефон со встроенным Google Assistant, вы сможете управлять воспроизведением с помощью голоса. Наслаждайтесь музыкой и подкастами со встроенным Chromecast: просто скажите «О'кей, Google» и запросите желаемый контент.

 

DTS Play-Fi® – беспроводной multi-room

 

Технология DTS Play-Fi позволяет передавать аудио высокого качества из онлайн-сервисов, медиасерверов и с мобильных устройств на любое количество совместимых продуктов, используя Pioneer Music Control App*. Она может синхронизировать музыку во всем доме, и члены семьи могут использовать свои собственные устройства, чтобы слушать аудио в одной или нескольких комнатах. Благодаря поддержке DTS Play-Fi контролировать воспроизведение можно даже с помощью популярных «умных часов» Apple Watch и Android Wear. Пользователи смогут легко создать комплексную экосистему, которая позволит воплотить практически все идеи.

 

* Доступно для бесплатной установки. Пожалуйста, убедитесь в App Store или Google Play, что ваше устройство соответствует всем необходимым требованиям.

 

Multi-room технология FlareConnect™

 

Технология FlareConnect позволяет распространять музыку с сетевых и аналоговых источников между совместимыми компонентами. Наслаждайтесь multi-room воспроизведением LP, CD, потоковой музыки с акустическими системами. Благодаря приложению Pioneer Remote App*9 вы сможете выбирать композиции, группировать динамики и управлять воспроизведением, находясь в любой точке дома.

 

Выделенные выходы колонок ZONE 2 и линейный выход ZONE 2

 

Подключите стереоколонки к выделенным входам ZONE 2 для распространения источников через аналоговые входы, сеть, USB и Bluetooth® в другую комнату. Включите воспроизведение аудио в ZONE 1 (Основной) или только в ZONE 2, синхронизируйте его в обеих комнатах параллельно друг другу или воспроизводите разные источники в разных зонах. Пользователи могут наслаждаться схемой 5.2 в ZONE 1 с распределением к ZONE 2, или сохранить 5.2.2 и использовать линейный выход для ZONE 2, чтобы поделиться аудио с существующей hi-fi системой, мощными колонками, усилителями и стереодинамиками, оснащенными линейными выходами.

 

Двухдиапазонный модуль Wi-Fi 5 ГГц/2.4 ГГц

 

Аудиофайлы высокого качества можно передавать через Wi-Fi соединение с диапазонами 5 ГГц (11a/n) и 2.4 ГГц (11b/g/n). В оживленных домах с множеством устройств, где диапазон 2.4 ГГц перегружен, канал 5ГГц обеспечивает мягкую передачу аудиофайлов без помех.

 

Bluetooth

 

Благодаря технологии Bluetooth ресивер VSX-933 обеспечивает удобный стриминг различного контента с любых устройств, будь то смартфоны, планшеты или ноутбуки.

 

Интуитивно понятный графический интерфейс с простой настройкой

 

Интуитивно понятный пользовательский графический HD интерфейс Pioneer обеспечивает легкое и приятное управление. В верхней части экрана отображены системные настройки, MCACC, сетевые настройки и Bluetooth с возможностью быстрого доступа в каждое меню. Простота изображения на графическом дисплее повышает эффективность, в то время как рекомендации по установке упрощают первоначальные сетевые настройки.

 

Дополнительные функции

 

- Фоно-вход и эквалайзер для соединения с проигрывателем

- Поддержка приложения Pioneer Remote App

- Беспроводной стриминг AirPlay

- Поддержка функций управления на основе HDMI

- Эффективный ECO режим для экономии энергии

 

 

• PIONEER, MCACC, Phase Control и логотипы являются зарегистрированными торговыми марками Pioneer Corporation и используются в соответствии с лицензией.

 

• Термин и логотип HDMI являются зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

 

• Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby TrueHD, Dolby Digital, and Dolby Vision являются зарегистрированными торговыми марками Dolby Laboratories.

 

• За информацией о патентах DTS обращайтесь на сайт http://patents.dts.com. Изготовлено по лицензии DTS, Inc. DTSС, символы DTS и DTS:X, логотипы DTS:X, DTS-HD Master Audio и DTS-HD Master Audio, Play-Fi и логотип Play-Fi являются зарегистрированными торговыми марками DTS, Inc. в США и/или других странах. © DTS, Inc. Все права зарегистрированы.

 

• AirPlay, iPad, iPhone, Apple Watch и Mac являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах. AirPlay работает с iPhone и iPad начиная с iOS 4.3.3, Mac с ОС X Mountain Lion, Mac и PC с iTunes начиная с версии 10.2.2.

 

• Wi-Fi® является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.

 

• Надпись и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками Bluetooth SIG, Inc.

 

• Встроенные Android, Google Play, Chromebook и Chromecast являются торговыми марками Google LLC.

 

• Windows является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation в США и других странах.

 

• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray™ и логотипы являются торговыми марками Blu-ray Disc Association.

 

• Spotify и логотип Spotify являются зарегистрированными торговыми марками Spotify Group в США и других странах.

 

• Amazon, Amazon Music и все соответствующие логотипы и метки являются зарегистрированными торговыми марками Amazon.com, Inc. или партнеров.

 

• Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Pioneer

Главное за сутки
Послание Путина Федеральному собранию 2018 год. Главное Послание Путина Федеральному собранию 2018 год. Главное Действующий глава России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Ежегодное обращение лидера государства к парламенту является программным документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Ранее…
Шойгу предложил де Мистуре создать комиссию для оценки ситуации в сирийской Ракке Шойгу предложил де Мистуре создать комиссию для оценки ситуации в сирийской Ракке Министр обороны России Сергей Шойгу предложил спецпредставителю генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана и создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в…
"Газпром" подтвердил обязательство выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов "Газпром" подтвердил обязательство выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов Арбитражный суд в Стокгольме удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. По результатам двух разбирательств в суде российская компания должна выплатить украинской…

Читайте также
Ученые хотят создать роботов с интеллектом умерших людей Ученые хотят создать роботов с интеллектом умерших людей Человекоподобных роботов, представляющих собой копии умерших людей, задумали создать изобретатели из Швеции, которые, видимо, слишком пристально смотрели сериал "Черное зеркало", потому что предполагается, что шведские роботы будут копировать усопших не…
Сестра Ким Кардашьян Кайли обрушила Snapchat одним твитом Сестра Ким Кардашьян Кайли обрушила Snapchat одним твитом Капитализация компании Snap, которой принадлежит популярный интернет-мессенджер Snapchat, рухнула на 1.3 миллиарда американских долларов после того, как Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, опубликовала твит, в котором заявила, что больше не…
Люди стали чаще пользоваться смартфоном во время интима и похорон‍ Люди стали чаще пользоваться смартфоном во время интима и похорон‍ Что может быть общего между похоронами и интимной близостью? Исследователи из компании iPass говорят, что смартфоны. При чем тут они? Оказалось, что современные люди стали гораздо чаще использовать свои мобильные…
Разработчик iOS «оживил» девочку из фильма «Звонок» Разработчик iOS «оживил» девочку из фильма «Звонок» Дополненная реальность, о которой так много говорят в последние годы, все еще остается технологией с довольно туманными перспективами, ассоциируемой у многих с какими-то красочно анимированными ценниками в супермаркетах или эффектными…
Фото
Многоликая скала Улуру в Австралии Многоликая скала Улуру в Австралии

Улуру (Uluru) - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, одна из главных природных достопримечательностей ...

Видео

 

Испытания самого большого самолета в мире 

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

 

Анекдот дня

Тщедушный гражданин в одесском ресторане робко коснулся руки человека, надевающего пальто:

- Извините меня, - проговорил он. - Вы случайно не Рабинович?

- Нет! - фыркнул тот.

- Понимаете, дело в том, что я Рабинович, а вы сейчас надеваете моё пальто!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.