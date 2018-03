Pioneer представляет новый многоканальный ресивер с поддержкой 4K HDR видео, DTS:X и Dolby Atmos®

Фото из открытых источников

Pioneer & Onkyo Corporation представляет VSX-933 – обновленную версию самого популярного домашнего ресивера базового сегмента. Это 7.2-канальный сетевой AV-ресивер для домашнего кинотеатра, обеспечивающий впечатляющее погружение с помощью 5.2.2-канального звука Dolby Atmos® и DTS:X®, оптимизированного с помощью технологии MCACC1 .

Благодаря большой мощности всех каналов усилителя Direct Energy от Pioneer, широкому выбору способов подключения аудио в формате High-Res и разнообразию чистых аналоговых источников, VSX-933 значительно улучшает качество воспроизведения музыки, аудио, игр и ТВ-программ.

Функционал AV-ресивера позволяет ему прекрасно работать с современными 4K/60p медиаплеерами, телевизорами и проекторами с поддержкой HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma), Dolby Vision™ и цветовым пространством BT.20202 через HDCP 2.2 и HDMI®.

Модель VSX-933 имеет предустановленные multi-room аудиоплатформы, совместимые с аудиосистемами и колонками любого бренда с частотой от 5 ГГц/2.4 ГГц Wi-Fi®3, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Они позволяют создавать цельную домашнюю развлекательную систему, которой можно управлять с помощью смартфона и планшета. Ресивер оснащен встроенным Chromecast, а также технологиями DTS Play-Fi® и FlareConnect™ для беспроводной передачи музыки.

Первоклассная конструкция усилителя

Для плавного и гибкого объемного звука мощность ресивера VSX-933 составляет 135 Вт на канал (6 Ом 1 кГц, КНИ 1.0 %, по одному каналу). Конструкция Direct Energy обеспечивает широкополосное воспроизведение частот для полной звуковой сцены с прекрасным балансом, благодаря своей многоканальности и возможности подключения цифровых источников.

Поддержка Dolby Atmos и DTS:X

Поддержка воспроизведения Dolby Atmos и DTS:X доступна благодаря схеме 5.2.2. Ресивер способен воспроизводить объектно-ориентированное аудио таким образом, как это естественно происходило бы в пространстве, создавая реалистичное звучание фильмов и игр. Дополнив ресивер колонками с поддержкой Dolby Atmos, ценители кино смогут ощутить 3D эффект звука, не устанавливая при этом динамики на потолке. DTS:X обеспечивает гибкое размещение динамиков для достижения оптимизированного воспроизведения в различных форматах.

Dolby Surround и DTS Neural:X®

Технологии DTS Neural:X и Dolby Surround незаметно объединяют традиционные 2D форматы саундтреков, чтобы воспроизвести объемный звук для трехмерного звукового поля и создать впечатление обволакивающего звучания за счет конфигурации 5.2.2. Оба решения совместимы с форматами Dolby® и DTS® и разработаны, чтобы обеспечивать захватывающее 3D звучание саундтреков со стриминговых сервисов или с DVD, Blu-ray™ дисков.

MCACC с технологией фазового контроля

MCACC (многоканальная калибровка акустики), разработанная на основе опыта профессиональных звукозаписывающих студий, создает идеальные условия для прослушивания музыки. С помощью специального микрофона система автоматически компенсирует разницу в размерах и уровнях динамиков, а также в расстоянии до них, и выравнивает выходной сигнал. Кроме того, технология фазового контроля устраняет фазовое отставание, вызванное фильтром низких частот между основными каналами и сабвуферами, и воспроизводит более чистый звук среднего и высокого диапазона при одновременном добавлении динамического воздействия на канал низких частот. Обе технологии позволяют создать реалистичную звуковую сцену с захватывающим воспроизведением фильмов и музыки.

Оптимизация отражения (Reflex Optimizer)

При использовании динамиков с поддержкой Dolby Atmos, звук, идущий от устройства вверх, отражается от потолка, а звук, направленный вниз, идет прямо к слушателю. Эти различающиеся траектории создают фазовый сдвиг, делающий звучание неприятным. Технология Reflex Optimizer устраняет фазовую задержку и оптимизирует работу динамиков с поддержкой Dolby Atmos для четкого звучания во время просмотра. Так, динамики с поддержкой Dolby Atmos легко интегрируются с колонками, стоящими на полу, создавая идеальную звуковую сцену.

HDMI поддержка для HDR, 4K/60p и BT.2020

Все HDMI поддерживают видео с разрешением 4K/60p 4:4:4 в 24 бита и стандарт защиты от копирования HDCP 2.2 для воспроизведения премиального контента. Видео с разрешением HDR4 (High Dynamic Range) в HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) или форматах Dolby Vision™ передается на совместимый дисплей. Кроме того, поддерживается воспроизведение видео BT.2020 с яркими захватывающими цветами. Ресивер отличается технологией Super Resolution, созданной во время разработки флагманского Blu-ray плеера Pioneer BDP-LX88. Super Resolution – технология масштабирования 4K, подходящая для HD-источников.

Поддержка High-Res Audio

Ресивер поддерживает популярные Hi-Res аудиоформаты, передаваемые по локальной сети или USB: 192 кГц/24 бит FLAC5, WAV (RIFF)5, AIFF5 и ALAC5, а также DSD 2.8 МГц/5.6 МГц6. VSX-933 воспроизводит Dolby® TrueHD7 вплоть до 192 кГц/24-бит.

Онлайн-музыка и интернет-радио

Ресивер работает с такими музыкальными сервисами, как Amazon Music8, Spotify8, TIDAL8, и Deezer8. Кроме того, пользователи могут наслаждаться неограниченным потоком музыки, подкастов, новостных, развлекательных и спортивных передач благодаря встроенному интернет-радио TuneIn.

Встроенный Chromecast built-in и работа с Google Assistant

С легкостью передавайте на ресивер любую музыку с вашего смартфона, ноутбука или компьютера. Контролируйте воспроизведение через приложения, поддерживающие Chromecast, с помощью iPhone, iPad, смартфонов или планшетов на платформе Android™, ноутбуков на ОС Mac, Windows или Chromebook™. Кроме того, ресивер VSX-933 работает с Google Assistant. Если у вас есть смарт-динамик или телефон со встроенным Google Assistant, вы сможете управлять воспроизведением с помощью голоса. Наслаждайтесь музыкой и подкастами со встроенным Chromecast: просто скажите «О'кей, Google» и запросите желаемый контент.

DTS Play-Fi® – беспроводной multi-room

Технология DTS Play-Fi позволяет передавать аудио высокого качества из онлайн-сервисов, медиасерверов и с мобильных устройств на любое количество совместимых продуктов, используя Pioneer Music Control App*. Она может синхронизировать музыку во всем доме, и члены семьи могут использовать свои собственные устройства, чтобы слушать аудио в одной или нескольких комнатах. Благодаря поддержке DTS Play-Fi контролировать воспроизведение можно даже с помощью популярных «умных часов» Apple Watch и Android Wear. Пользователи смогут легко создать комплексную экосистему, которая позволит воплотить практически все идеи.

* Доступно для бесплатной установки. Пожалуйста, убедитесь в App Store или Google Play, что ваше устройство соответствует всем необходимым требованиям.

Multi-room технология FlareConnect™

Технология FlareConnect позволяет распространять музыку с сетевых и аналоговых источников между совместимыми компонентами. Наслаждайтесь multi-room воспроизведением LP, CD, потоковой музыки с акустическими системами. Благодаря приложению Pioneer Remote App*9 вы сможете выбирать композиции, группировать динамики и управлять воспроизведением, находясь в любой точке дома.

Выделенные выходы колонок ZONE 2 и линейный выход ZONE 2

Подключите стереоколонки к выделенным входам ZONE 2 для распространения источников через аналоговые входы, сеть, USB и Bluetooth® в другую комнату. Включите воспроизведение аудио в ZONE 1 (Основной) или только в ZONE 2, синхронизируйте его в обеих комнатах параллельно друг другу или воспроизводите разные источники в разных зонах. Пользователи могут наслаждаться схемой 5.2 в ZONE 1 с распределением к ZONE 2, или сохранить 5.2.2 и использовать линейный выход для ZONE 2, чтобы поделиться аудио с существующей hi-fi системой, мощными колонками, усилителями и стереодинамиками, оснащенными линейными выходами.

Двухдиапазонный модуль Wi-Fi 5 ГГц/2.4 ГГц

Аудиофайлы высокого качества можно передавать через Wi-Fi соединение с диапазонами 5 ГГц (11a/n) и 2.4 ГГц (11b/g/n). В оживленных домах с множеством устройств, где диапазон 2.4 ГГц перегружен, канал 5ГГц обеспечивает мягкую передачу аудиофайлов без помех.

Bluetooth

Благодаря технологии Bluetooth ресивер VSX-933 обеспечивает удобный стриминг различного контента с любых устройств, будь то смартфоны, планшеты или ноутбуки.

Интуитивно понятный графический интерфейс с простой настройкой

Интуитивно понятный пользовательский графический HD интерфейс Pioneer обеспечивает легкое и приятное управление. В верхней части экрана отображены системные настройки, MCACC, сетевые настройки и Bluetooth с возможностью быстрого доступа в каждое меню. Простота изображения на графическом дисплее повышает эффективность, в то время как рекомендации по установке упрощают первоначальные сетевые настройки.

Дополнительные функции

- Фоно-вход и эквалайзер для соединения с проигрывателем

- Поддержка приложения Pioneer Remote App

- Беспроводной стриминг AirPlay

- Поддержка функций управления на основе HDMI

- Эффективный ECO режим для экономии энергии

