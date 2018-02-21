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Новые iPhone могут лишиться кнопки «Домой»

Вторник, 20 Февраля 2018 13:44
Новые iPhone могут лишиться кнопки «Домой» Фото из открытых источников

Физическая клавиша "Домой" исчезнет из всех грядущих "яблочных" смартфонов, а не только из наследников iPhone X, как предполагалось ранее. Соответствующие слухи, по данным New York Post, подтверждаются официальным письмом от корпорации Apple, которое получили разработчики приложений для iOS на прошлой неделе.

 

В письме, в частности, сказано, что с апреля 2018-го года все новые приложения для смартфонов Apple должны предусматривать отсутствие физической кнопки Home. В данный момент, напомним, на рынке есть только одна модель айфона, у которой нет "железной" клавиши "Домой" — это самый дорогой смартфон Apple — iPhone X.

 

Но в будущем, судя по всему, программные особенности, позволяющие приложениям для iOS обходиться без отдельной клавиши Home, понадобятся вообще всему софту для мобильных "яблочных" девайсов. Просто потому, что кнопки "Домой" не будет ни у одного из айфонов.

 

Это, как отмечают компетентные эксперты, вполне вписывается в направление, в котором эволюционируют смартфоны от Apple. Мода на дисплеи, покрывающие всю фронтальную поверхность смартфона, сделала свое дело — других смартфонов на рынке будущего не останется.

 

У грядущих айфонов, кстати, сохранится "монобровь", раздражающая многих владельцев iPhone X. Инженеры Apple пока что не придумали, как от нее избавиться.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPhone

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