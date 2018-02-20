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Полиция оштрафовала биохакера за вшитый под кожу проездной билет

Вторник, 20 Февраля 2018 13:19
Полиция оштрафовала биохакера за вшитый под кожу проездной билет Фото из открытых источников

Биохакер из Австралии, называющий себя Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау, намерен отстаивать свои права в суде — мужчина не согласен с решением транспортного департамента деактивировать его вшитый в руку проездной.

 

Все началось с того, что одержимый биохакингом Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау вырезал чип из проездного, а затем покрыл его специальным биосовместимым материалом и вживил в одну из своих конечностей.

 

Но сотрудники транспортного управления Австралии оказались противниками биохакерства — они не просто деактивировали подкожный чип мужчины, но и заставили его платить штраф за безбилетный проезд, составляющий две сотни долларов США.

 

Мяу-Лудо Диско уверен, что транспортники не правы. В данный момент он подыскивает юристов, которые будут представлять его в суде. Дело, по словам биохакера, является чрезвычайно важным для трансгуманизма, как явления, поэтому подходить к организации процесса нужно очень тщательно.

 

"Дело не в 200 долларах и не в моральном вреде, который был причинен мне (хотя все это мы тоже учтем). Дело в том, что своими глупыми решениями власти сдерживают развитие прогресса, который приведет человечество к светлому будущему", — говорит Мяу-Мау.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости проездной

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