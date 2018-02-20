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Разработчики компьютерной игры встроили в свой продукт вирус

Вторник, 20 Февраля 2018 11:05
Разработчики компьютерной игры встроили в свой продукт вирус Фото из открытых источников

Разработчики игры Flight Simulator Add-On, представляющей собой дополнение для авиасимулятора от Microsoft, изобрели довольно оригинальный способ защиты от пиратства — они встроили в дистрибутив своего программного продукта вирус, который похищает пользовательские пароли, если обнаруживает, что копия игры не является лицензионной.

 

О странной защитной технологии пишет издание Motherboard, ссылающееся на пользователей Reddit. Один из них обнаружил в установщике игры исполняемый файл text.exe, который при ближайшем рассмотрении оказался вредоносным ПО.

 

"Эта программка очень напоминает вирус, который крадет пароли. Разработчики, ну как так-то?", — написал технически подкованный реддитер, обращаясь к создателям Flight Simulator Add-On.

 

Последние подтвердили догадки пользователя. Да, это действительно вирус — сказали девелоперы, добавив, что программа text.exe умеет воровать пароли из "Хрома" и пересылать их им. Зачем? На этот вопрос нет ответа, но разработчики авиасимулятора уверены, что пиратство можно победить только так.

 

Инцидент уже был прокомментирован авторитетными экспертами в области информационной безопасности. Эндрю Маббитт из Fidus Information Security назвал такой метод защиты "абсолютным безумием".

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости вирус

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