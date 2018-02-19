Apple раскрыла основные изменения новой iOS 12‍

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Корпорация Apple приоткрыла завесу тайны, которой была окутана грядущая операционная система iOS 12, предназначенная для "яблочных" мобильных девайсов. По словам официальных представителей Apple, очередное обновление iOS не станет сколько-нибудь революционным.

То есть, следует ожидать эволюционных изменений — оптимизацию, исправление багов, какие-то мелкие приятные фишки, и так далее.

"Мобильная операционная система iOS 12 позволит вашим девайсам быть по-настоящему автономными, быстрыми и лишенными каких-либо багов. Система не будет революционной, зато она будет отлично оптимизированной", — говорят офпредставители "Эппл".

По данным информационного ресурса inforeactor.ru, изменения затронут, в частности, голосового ассистента Siri, который станет гораздо более продвинутым и "умным". Кроме того, изменения появятся в приложении для фотосъемки, в интерфейсе, а также в целом ряде системных функций.

Предполагается, что публичный дебют операционной системы Apple iOS 12 состоится в ходе конференции для девелоперов WWDC 2018, которая запланирована на начало лета. У журналистов тематических изданий есть даже конкретная дата анонса — ожидается, что корпорация Apple явит свою новую ОС миру четвертого июня.