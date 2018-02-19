Apple раскрыла основные изменения новой iOS 12‍

Корпорация Apple приоткрыла завесу тайны, которой была окутана грядущая операционная система iOS 12, предназначенная для "яблочных" мобильных девайсов. По словам официальных представителей Apple, очередное обновление iOS не станет сколько-нибудь революционным.
То есть, следует ожидать эволюционных изменений — оптимизацию, исправление багов, какие-то мелкие приятные фишки, и так далее.
"Мобильная операционная система iOS 12 позволит вашим девайсам быть по-настоящему автономными, быстрыми и лишенными каких-либо багов. Система не будет революционной, зато она будет отлично оптимизированной", — говорят офпредставители "Эппл".
По данным информационного ресурса inforeactor.ru, изменения затронут, в частности, голосового ассистента Siri, который станет гораздо более продвинутым и "умным". Кроме того, изменения появятся в приложении для фотосъемки, в интерфейсе, а также в целом ряде системных функций.
Предполагается, что публичный дебют операционной системы Apple iOS 12 состоится в ходе конференции для девелоперов WWDC 2018, которая запланирована на начало лета. У журналистов тематических изданий есть даже конкретная дата анонса — ожидается, что корпорация Apple явит свою новую ОС миру четвертого июня.
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