«Евросеть» ввела услугу по обмену старого смартфона на новый

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Будучи единственным крупным отечественным ритейлером, у которого до сих пор нет программы trade-in, "Евросеть" предложила своим клиентам ее аналог — сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, покупая новый смартфон в "Евросети", клиент может воспользоваться уникальным предложением. Которое заключается в том, что к стоимости нового девайса накидываются двадцать процентов.

Да, это, безусловно, очень "выгодное" предложение, скажете вы, поспешив. На самом деле оно действительно выгодное, но только для тех, кто любит часто менять смартфоны. Потому что в обмен на дополнительные 20% к стоимости, клиент получает право вернуть девайс в течение полугода, получив при этом семьдесят процентов от его первоначальной цены.

Эти деньги, соответственно, можно потратить на приобретение нового устройства. В общем, речь идет о довольно необычном, но имеющем право на жизнь аналоге программы trade-in.

Эксперты, тем временем, уверены, что инновацию "Евросети" нельзя сравнивать с trade-in, однако это новшество обязательно найдет своего клиента, так как в России существует значительное количество людей, которые любят менять смартфоны чаще, чем раз в год.