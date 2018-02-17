В Google усложнили поиск по картинкам‍

Исчезновение кнопки "Открыть в полном размере", которая раньше присутствовала под результатами поиска Google по изображениям, должно, по замыслу поискового гиганта, помогать бороться с нарушениями авторских прав. Спорная стратегия, однако сохранять картинки из поиска Google действительно стало сложнее.
Корпорация Google, согласно информации, появившейся на страницах The Verge, модифицировала поиск по картинкам таким образом, чтобы на первом месте были интересы правообладателей.
"Мы рады сообщить о запуске обновленного поиска по картинкам. Который теперь будет способствовать меньшему количеству конфликтных ситуаций между пользователями поисковой машины и правообладателями. Последние частенько жаловались на то, что пользователи Google могут сохранять изображения в один клик. Вот мы и решили исправить это", — пишут представители корпорации.
Теперь сохранить найденную в поисковике Google картинку в полном размере не получится в один клик — для начала придется посетить сайт, на котором обнаружилось изображение. Эта на первый взгляд незначительная деталь действительно должна улучшить ситуацию с правами на интеллектуальную собственность — уверены в Google.
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