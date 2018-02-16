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Хакеры CODEX взломали «неприступную» защиту Windows 10

Пятница, 16 Февраля 2018 10:18
Хакеры CODEX взломали «неприступную» защиту Windows 10 Фото из открытых источников

Защита универсальной платформы Windows 10 UWP, позиционируемая корпорацией Microsoft как "неприступная", была взломана хакерами из группировки CODEX — сообщает тематический портал ANTI-MALWARE.

 

Хакеры группы CODEX, по данным портала, взломали все пять уровней "неприступной" защиты платформы Windows UWP.

 

Кибервзломщикам удалось проникнуть в систему защиты игры Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection, которая реализована на базе Windows 10 UWP.

 

"Члены CODEX сумели обойти все пять уровней защиты Windows 10 UWP — то есть они, в частности, взломали Arxan, MSStore, UWP, XBLive и EAppX, полностью тем самым освободив игру Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection от DRM", — пишут компетентные в вопросах взлома программного обеспечения специалисты.

 

Предполагается, что за взломом Windows 10 UWP последует масштабное обновление платформы, которое закроет использованные хакерами уязвимости. Однако представители корпорации "Майкрософт" пока что никак не комментируют слухи об обновлении. Ориентированные на персональные компьютеры продукты Microsoft, тем временем, остаются самой популярной среди хакеров мишенью для атак.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости хакеры

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