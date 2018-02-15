Первые девушки-программисты из Афганистана создали необычную игру

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Афганские студентки-программистки создали мобильную игру, посвященную крайне актуальной для Афганистана проблеме. В игре, для которой девушки выбрали говорящее название Fight Against Opium, необходимо убивать талибов, выращивающих сырье для производства наркотиков.

Игрокам, которые рискнут скачать и установить игру Fight Against Opium, предстоит перевоплотиться в бойца афганской армии, отважно сражающегося с хитроумными талибами-наркодельцами.

"Мой брат работает переводчиком и сотрудничает с солдатами США, поэтому он постоянно рассказывает мне о каких-то бесконечных маковых полях, о седых мужчинах, которые ходят там с умным видом знойным летом, ну и о всяком таком. Достал, если честно. Не знаю почему, но мы решили сделать об этом игру. Получилось какое-то совершенно дикое цифровое развлечение", — рассказывает одна из студенток.

Девушки отмечают, что им понадобился месяц, чтобы довести игру до ума. Предполагается, что игра Fight Against Opium сможет лишний раз привлечь внимание мировой общественности к проблеме производства наркотиков в Афганистане. В реальности, конечно, игра вряд ли что-то изменит в существующем порядке вещей.