Авторы «Черного зеркала» создали предсказатель долговечности отношений‍

Фото из открытых источников

Поклонники популярного научно-фантастического антиутопического сериала "Черное зеркало" должны обрадоваться (или, наоборот, огорчиться), узнав, что авторы шоу разрабатывают мобильное приложение, которое превратит ваш смартфон в подобие девайса, показанного в четвертом эпизоде четвертого сезона Black Mirror.

Речь идет об эпизоде "Hang the DJ" ("Повесь диджея") — его сюжет построен вокруг электронного сервиса, который соединяет людей в романтический (или не очень) союз на случайно определенный срок.

Но вернемся к приложению, которое будет чем-то вроде промо-дополнения к популярному сериалу. Создаваемый авторами Black Mirror софт, по данным информационного ресурса inforeactor.ru, называется "Тренер". И работать он будет примерно так же, как сервис из сериала.

Вы генерируете ссылку, посылаете ее партнеру, а затем нажимаете на нее одновременно с ним. В итоге программа выдает время, на протяжении которого вам предстоит встречаться с партнером.

А что будет, если нарушить указание "Тренера"? Ничего. Речь идет об "игрушечном" приложении, которое создано просто для того, чтобы показать, какими жуткими могут быть электронные сервисы.