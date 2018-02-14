В работе платежного сервиса Qiwi произошел серьезный сбой

Фото из открытых источников

В работе популярной платежной системы Qiwi произошел масштабный сбой — сообщают отечественные средства массовой информации, ссылаясь на запись, опубликованную в официальном сообществе сервиса в социальной сети "ВКонтакте".

"Уважаемые пользователи! Мы знаем, что у некоторых из вас возникли проблемы с нашим сервисом. Причин для паники нет — над устранением сбоя уже работают специалисты, так что совсем скоро все заработает в штатном режиме", — цитируют СМИ запись в сообществе QIWI Russia.

Причины сбоя, который произошел вчера, тем временем, до сих пор не уточняются. Платежная система, при этом, работает с некоторыми перебоями и сегодня — пользователи, в частности, отмечают, что средства зачисляются со значительной задержкой, плюс, не приходят сообщения с уведомлениями.

Согласно инсайдерским источникам, сбой был спровоцирован неполадкой, которой сопровождался процесс обновления базы данных. Однако официального подтверждения у этой информации, как необходимо отметить, нет. К настоящему моменту известно, что за время сбоя в системе Qiwi, в компанию поступило пять сотен письменных жалоб от пользователей сервиса.