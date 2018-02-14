Origin раздаёт Dead Space бесплатно

Хотите заполучить какую-то крутую видеоигру, но не желаете тратить деньги или способствовать цифровому пиратству? Тогда просто подождите лет десять, и интересующая вас игра может стать бесплатной. Именно так произошло с космическим хоррором Dead Space.
Да, оригинальный Dead Space вышел уже почти десятилетие назад — в октябре 2008-го. Опережая юбилей, издатель Electronic Arts, которому принадлежат права на творение покойной уже видеоигровой студии Visceral Games, сообщил, что отныне игру можно получить абсолютно бесплатно.
Для этого всего-то и нужно, что скачать ее в сервисе цифровой дистрибуции Origin. В общем, неплохой такой повод снова прикоснуться к классике. Ну или попробовать ее впервые, если вы по каким-то причинам пропустили игру в свое время.
Для тех, кто относится к пропустившим, сообщаем, что Dead Space — это такой себе "Resident Evil в космосе", который в общем-то довольно умело чередует напряженный экшен с не менее напряженным хоррором. Несмотря на многочисленные огрехи (слабый сюжет и некоторая общая непроработанность), игра до сих пор способна порадовать любителей жанра целым множеством интересностей.
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