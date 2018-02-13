Создателей Kingdom Come: Deliverance обвинили в расизме

Фото из открытых источников

"Ну не было никаких негров в средневековой Богемии (нынешняя Чехия), не было и все тут!", — пытается оправдаться ответственный за концепт игры Kingdom Come: Deliverance сотрудник студии Warhorse Studios Даниэль Вавра, однако его все равно продолжают обвинять в расизме — дескать, ну как же так, ну что за игра без негров-то?

Kingdom Come: Deliverance — реалистичная средневековая РПГ с открытым миром, релиз которой состоялся сегодня. Созданная на движке CryEngine игра предназначена для платформ PlayStation 4, Xbox One‬‬ и PC.

В Kingdom Come: Deliverance, как с изумлением обнаружили любители обнаруживать расизм, нет негров. Вот прямо от слова вообще. "Это, наверное, какая-то ошибка, видимо разработчики просто забыли вставить модели негров в финальный билд", — решили активисты, которым всюду мерещится расизм, и оставили множество гневных сообщений на форуме ResetEra.

Модераторы форума, при этом, запретили его пользователям поддерживать гейм-директора Warhorse Studios — любой форумчанин, считающий, что Даниэль Вавра — не расист, сам автоматически становится расистом. Вот такая вот борьба с расизмом, прокачанная до восьмидесятого уровня.