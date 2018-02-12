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Почему в России опасно покупать китайские смартфоны?

Понедельник, 12 Февраля 2018 13:58
Почему в России опасно покупать китайские смартфоны? Фото из открытых источников

Смартфоны от китайских брендов электроники, которые можно увидеть на полках отечественных магазинов — это, как правило, не лучший выбор для покупки — пишет портал inforeactor.ru, ссылаясь на экспертное мнение.

 

По словам эксперта Павла Городницкого, "китайцев" не стоит покупать в России просто потому, что продавцы таких смартфонов даже не пытаются обеспечить сколько-нибудь качественный сервис, банально стремясь к получению максимальной прибыли здесь и сейчас (вот так новость!).

 

Продавцы, зарабатывающие на продаже китайских смартфонов, скупают их, как правило, со значительными скидками, а потом продают по необоснованно завышенным ценам, рассчитывая на некомпетентность покупателя. Эта старая, как российский ритейл, стратегия, тем не менее, пока еще кое-как работает, позволяя нечистым на руку продавцам получать свою прибыль.

 

В общем, если вы надумали приобрести какой-нибудь недорогой китайский смартфон, то не поленитесь освоить AliExpress или другую подобную площадку и купить девайс там. При этом, хорошо бы предварительно как следует изучить выбранное устройство, прочитав экспертные оценки и комментарии владельцев.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны

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