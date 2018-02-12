Мобильные приложения зачистят от пиратов

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Государственная дума Российской Федерации рассмотрит проект закона, по условиям которого в российском информационном пространстве будут блокироваться мобильные приложения, нарушающие авторское право.

Авторы законопроекта, как уточняют средства массовой информации, планируют дополнить важными поправками федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации". В актуальной версии закона, как выяснилось, нет положений, которые позволяют блокировать мобильные приложения, нарушающие авторские права.

"Предполагается, что новая версия закона оставит в прошлом существующую правовую неопределенность, не позволяющую правообладателям максимально эффективно бороться с распространением контента, нарушающего авторские права", — говорится в пояснительной записке, которой авторы документа заботливо снабдили его.

Инициативу уже прокомментировал Леонид Левин, руководитель комитета Государственной думы по связи, информационной политике и информационным технологиям. Он, в частности, отметил, что предложенные поправки являются действительно востребованными и общественно полезными.