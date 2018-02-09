Facebook намерен ввести «дизлайк» downvote в ближайшее время

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Пользователи самой популярной в мире социальной сети "Фейсбук", которым надоело ставить "лайки", смогут оценивать не понравившиеся им публикации при помощи "дизлайков" — сообщает портал inforeactor.ru, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

Предполагается, что новая кнопка "Downvote", которая в скором времени появится под постами, опубликованными на Facebook, поможет сделать общение в рамках соцсети более конструктивным и предметным. Кнопка, по словам специалистов, будет способствовать понижению градуса токсичности и язвительности в общении, и это несмотря на ее негативную, в общем-то, природу.

Новая кнопка уже тестируется на ограниченной аудитории, основу которой составляют пользователи социальной сети, проживающие на территории Соединенных Штатов Америки.

Обитатели "Фейсбука", заметившие появление новой кнопки, пока что относятся к ней довольно настороженно. «Это что еще такое? Меня интересуют только лайки, их количество и способ добычи. А тут какие-то дизлайки, ну зачем они нужны», — пишут в комментариях пользователи. Разработчики социальной сети, в свою очередь, уверены, что со временем люди привыкнут к новому функционалу, который делает общение более интересным.