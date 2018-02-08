VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным

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Предоставляющий решения для туннелирования трафика сервис Hotspot Shield оказался насквозь "дырявым" — заявляет эксперт в области информационной безопасности Паулос Ибело, обнаруживший в популярном VPN-сервисе уязвимость, лишающую его пользователей анонимности.

Для того, чтобы вы лучше понимали масштаб проблемы, стоит отметить, что VPN-сервисом Hotspot Shield пользуются примерно полмиллиарда человек. Их личные данные, как выяснил эксперт, могут быть перехвачены третьими лицами.

"Уязвимость, которую я обнаружил в Hotspot Shield, позволяет узнать имя беспроводной сети, используемой клиентом VPN-сервиса. Это открывает путь к определению географических координат пользователя. В общем, никакой анонимности сервис, на самом деле, не предоставляет", — говорит специалист.

Уязвимость, по словам исследователя, присутствует в программном обеспечении, которое устанавливается на пользовательский компьютер. Злоумышленник может менять код ПО при помощи атаки на открытый порт, а затем получать необходимую ему информацию. При этом, атаки на пользователей VPN от Hotspot Shield могут принимать весьма масштабный характер.