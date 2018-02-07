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Razer Team расширяется благодаря двухгодичному контракту с KSV eSports

Среда, 07 Февраля 2018 16:33
Razer Team расширяется благодаря двухгодичному контракту с KSV eSports Фото из открытых источников

Razer™, ведущий лайфстайл-бренд для геймеров, объявляет о спонсорстве Seoul Dynasty, фаворите первого сезона Overwatch League (OWL), а так же заключении партнерского соглашения с KSV eSports. Выгоду от сотрудничества получат все команды и игроки, входящие в организацию.

 

Seoul Dynasty – команда с ядром из всемирно известных чемпионов по Overwatch, таких как Ryujehong и Fleta. В рамках спонсорства игроки Seoul Dynasty будут использовать профессиональную периферию от Razer на всех тренировках и турнирах в 2018 году, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Спонсорство Seoul Dynasty является частью более широких партнерских взаимоотношений с KSV eSports, владельцем многих успешных профессиональных команд и атлетов.

 

“Поддержка амбицизных игроков и организаций в достижении новых высот значила для Razer многое с самых ранних этапов становления профессионального киберспорта,” говорит Минь-Лянь Тан, совладелец и генеральный директор Razer. “Мы всегда стремились построить надежную организацию из игроков-победителей, и решение заключить контракт на два года с KSV eSports и Seoul Dynasty было естественным.”

 

В рамках спонсорской программы, Razer обеспечит чемпионов самым необходимым, поставляя KSV eSports и Seoul Dynasty профессиональные комплекты из мышей, клавиатур, наушников и ковриков.

 

Команды KSV eSports владеют множеством титулов, среди которых первое место на Мировом Чемпионате 2017 по League of Legends (SSG), победа в Heroes of the Storm на Blizzcon 2017 (MVP Black), а так же четыре лидирующих позиции в рейтинге PlayerUnknown’s Battlegrounds на корейско-японских серверах. Все игроки этих команд и те, кто придет в их состав позже, получат доступ к лучшим профессиональным устройствам от Razer.

 

"Команды и игроки KSV eSports – одни из сильнейших, что есть в индустрии,” заявляет Кевин Чоу генеральный директор и сооснователь KSV eSports. “Сотрудничество с Razer гарантирует нашим атлетам доступ к периферии высочайшего качества, что позволит им продолжать и развивавать успех организации.”

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости наушники

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