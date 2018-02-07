Apple выпустила бета-версию iOS c функцией замедления iPhone‍

Американская технологическая корпорация Apple опубликовала бета-версию операционной системы iOS 11.3, в которой появился намек на обещанную фичу, позволяющую отключать замедление iPhone с изношенными аккумуляторными батареями.
Айфоны, напомним, оказались в центре скандала после того, как в СМИ появилась информация о программном хаке, при помощи которого купертиновцы ограничивают производительность старых "яблочных" смартфонов.
Под "старыми" тут, как необходимо отметить, подразумеваются реально старые девайсы, а не морально устаревшие, но физически новые, как думают некоторые. То есть вашему iPhone 5S не грозит программное замедление, если у него все в порядке с батареей.
Если же нет, то заботливая Apple ограничивает пиковую мощность вашего девайса, чтобы он не выключался, когда неспособная "прокормить" работающий на максимальной частоте процессор батарея не справляется с задачей из-за своего неважного состояния.
В общем, после того, как корпорацию Apple стали обвинять во всех мыслимых и немыслимых грехах, связанных с замедлением, разработчики вынуждены были пообещать, что дадут пользователям возможность отключать ограничение на свой страх и риск. Именно эта функция и должна появиться в одной из ближайших версий iOS, а пока что, в девелоперской iOS 11.3, появился лишь намек на нее — то есть новый раздел меню настроек, показывающий износ аккумулятора.
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