Pioneer представила свои новые разработки на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2018

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В январе на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2018 компания Pioneer представила свои последние инновационные разработки в области автомобильной электроники и OEM технологий.

Помимо современной линейки автомобильных головных устройств, которые отличаются превосходной совместимостью со смартфонами, компания продемонстрировала продукты, крайне важные для развития автономного и пилотируемого вождения, укрепив тем самым свои лидирующие позиции на рынке автомобильной электроники. Среди них – лазерный Head-up дисплей (HUD), 3D лидар (Light Detection and Ranging), гибкая светодиодная (OLED) задняя фара и поворотник.

В будущем беспилотные автомобили будут способны полностью заменить транспорт с ручным управлением. Предвосхищая события, компания Pioneer представила миру устройства, которые сделают такие поездки более безопасными и комфортными.

Улучшенная концепция салона автомобиля для автономного вождения

Система мониторинга водителя

Встроенные в автомобиль датчики будут контролировать состояние водителя: в сознании ли человек и способен ли он продолжать вождение. Для этого система мониторинга отслеживает внимательность, сонливость, напряжение и усталость.

Камера-детектор сонливости

Встроенный в сидение пульсометр

Датчик состояния водителя

Датчик рулевого колеса

Вибрация водительского сиденья для улучшения бдительности

Сенсорный пользовательский интерфейс

В ближайшем будущем водитель не должен будет следить за состоянием транспортного средства. Тем не менее, предполагается, что он должен быть в состоянии время от времени брать на себя управление автомобилем. Сенсорный пользовательский интерфейс обеспечивает безопасность и надежность в режиме автопилота, а также гарантирует моментальное переключение между автоматическим и ручным управлением в критической ситуации. Интерфейс предусматривает использование освещения, направленного звука, касаний и видео для совершенствования технологии распознавания водителя и для большей отзывчивости интерфейса системы во время самостоятельного вождения.

3D интерфейс модуля коммутации (AUI) с дополненной реальностью (AR) (Аудио/Звук)

Лазерный Head Up дисплей с технологией дополненной реальности (Видео)

LED приборная панель (Свет)

Система активных прикосновений (Касание)

Вибрация сиденья (Ощущения)

Развлекательные системы для беспилотного автомобиля

Автономное вождение позволит водителю свободно пользоваться всеми развлекательными функциями.

Центральный мультимедийный дисплей (Развлечения)

Звуковой генератор (Расслабление)

Вибрация сиденья

Автоматизированное управление положением сиденья

3D-лидар

Pioneer разрабатывает несколько видов лидаров для различных приложений и под разные технические требования

Телескопические лидары высокого разрешения

Лидары среднего диапазона

Лидары с широким углом обзора

Улучшенная экосистема картографических данных

Собирает динамическую информацию о дороге у других автомобилей и автоматически обновляет данные. Глобальная HD карта поддерживается транспортными средствами любого уровня автоматизации. Составление HD карт – важнейшая технология, которая обеспечит безопасное и эффективное беспилотное передвижение в будущем. Она будет создана в рамках партнерских отношений между компанией HERE Technologies, голландским мировым картографическим сервисом, и Increment P Corporation (IPC), дочерней компанией Pioneer Corporation, занимающейся HD картами.

Гибкая органическая светодиодная (OLED) задняя фара и поворотник

Фары и поворотники, созданные с использованием тонких и эластичных OLED элементов, обладают более гибкой конструкцией по сравнению с обычными задними фонарями автомобилей.

В будущем Pioneer предлагает использовать светодиоды внутри и снаружи автономного общественного транспорта для обеспечения безопасности на дороге.

Гибкая OLED-панель разработана компанией Konica Minolta Pioneer OLED, Inc.

Head-up дисплей (HUD)

Улучшенное лазерное сканирование HUD с высокой яркостью, контрастом и чистотой цвета.

Высокочувствительный HD-дисплей проецируется на лобовое стекло.

Водители доверяют автомобильной технике Pioneer с тех пор, как компания запустила свою первую линейку автомобильных стереосистем, которая подарила пользователям возможность наслаждаться качественным звуком в машине. Компания продолжает оправдывать оказанное доверие, улучшая уровень обслуживания своих клиентов и постоянно совершенствуясь в области совместимости головных устройств со смартфонами и множества других технологий, позволяющих значительно улучшить звуковую систему автомобиля.