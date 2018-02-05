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Pioneer представила свои новые разработки на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2018

Понедельник, 05 Февраля 2018 14:46
Pioneer представила свои новые разработки на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2018 Фото из открытых источников

В январе на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2018 компания Pioneer представила свои последние инновационные разработки в области автомобильной электроники и OEM технологий.

 

Помимо современной линейки автомобильных головных устройств, которые отличаются превосходной совместимостью со смартфонами, компания продемонстрировала продукты, крайне важные для развития автономного и пилотируемого вождения, укрепив тем самым свои лидирующие позиции на рынке автомобильной электроники. Среди них – лазерный Head-up дисплей (HUD), 3D лидар (Light Detection and Ranging), гибкая светодиодная (OLED) задняя фара и поворотник.

 

В будущем беспилотные автомобили будут способны полностью заменить транспорт с ручным управлением. Предвосхищая события, компания Pioneer представила миру устройства, которые сделают такие поездки более безопасными и комфортными.

 

Улучшенная концепция салона автомобиля для автономного вождения

 

Система мониторинга водителя

 

Встроенные в автомобиль датчики будут контролировать состояние водителя: в сознании ли человек и способен ли он продолжать вождение. Для этого система мониторинга отслеживает внимательность, сонливость, напряжение и усталость.

 

  • Камера-детектор сонливости
  • Встроенный в сидение пульсометр
  • Датчик состояния водителя
  • Датчик рулевого колеса
  • Вибрация водительского сиденья для улучшения бдительности

 

 

Сенсорный пользовательский интерфейс

 

В ближайшем будущем водитель не должен будет следить за состоянием транспортного средства. Тем не менее, предполагается, что он должен быть в состоянии время от времени брать на себя управление автомобилем. Сенсорный пользовательский интерфейс обеспечивает безопасность и надежность в режиме автопилота, а также гарантирует моментальное переключение между автоматическим и ручным управлением в критической ситуации. Интерфейс предусматривает использование освещения, направленного звука, касаний и видео для совершенствования технологии распознавания водителя и для большей отзывчивости интерфейса системы во время самостоятельного вождения.

 

  • 3D интерфейс модуля коммутации (AUI) с дополненной реальностью (AR) (Аудио/Звук)
  • Лазерный Head Up дисплей с технологией дополненной реальности (Видео)
  • LED приборная панель (Свет)
  • Система активных прикосновений (Касание)
  • Вибрация сиденья (Ощущения)

 

Развлекательные системы для беспилотного автомобиля

 

Автономное вождение позволит водителю свободно пользоваться всеми развлекательными функциями.

 

  • Центральный мультимедийный дисплей (Развлечения)
  • Звуковой генератор (Расслабление)
  • Вибрация сиденья
  • Автоматизированное управление положением сиденья

 

 

3D-лидар

 

Pioneer разрабатывает несколько видов лидаров для различных приложений и под разные технические требования

 

  • Телескопические лидары высокого разрешения
  • Лидары среднего диапазона
  • Лидары с широким углом обзора

 

Улучшенная экосистема картографических данных

 

Собирает динамическую информацию о дороге у других автомобилей и автоматически обновляет данные. Глобальная HD карта поддерживается транспортными средствами любого уровня автоматизации. Составление HD карт – важнейшая технология, которая обеспечит безопасное и эффективное беспилотное передвижение в будущем. Она будет создана в рамках партнерских отношений между компанией HERE Technologies, голландским мировым картографическим сервисом, и Increment P Corporation (IPC), дочерней компанией Pioneer Corporation, занимающейся HD картами.

 

Гибкая органическая светодиодная (OLED) задняя фара и поворотник

 

Фары и поворотники, созданные с использованием тонких и эластичных OLED элементов, обладают более гибкой конструкцией по сравнению с обычными задними фонарями автомобилей.

 

В будущем Pioneer предлагает использовать светодиоды внутри и снаружи автономного общественного транспорта для обеспечения безопасности на дороге.

 

Гибкая OLED-панель разработана компанией Konica Minolta Pioneer OLED, Inc.

 

Head-up дисплей (HUD)

 

Улучшенное лазерное сканирование HUD с высокой яркостью, контрастом и чистотой цвета.

Высокочувствительный HD-дисплей проецируется на лобовое стекло.

 

Водители доверяют автомобильной технике Pioneer с тех пор, как компания запустила свою первую линейку автомобильных стереосистем, которая подарила пользователям возможность наслаждаться качественным звуком в машине. Компания продолжает оправдывать оказанное доверие, улучшая уровень обслуживания своих клиентов и постоянно совершенствуясь в области совместимости головных устройств со смартфонами и множества других технологий, позволяющих значительно улучшить звуковую систему автомобиля.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Pioneer

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