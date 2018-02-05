«Яндекс» начал фильтровать «наиболее раздражающие рекламные форматы»‍

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Пользователи "Яндекс.Браузера" не будут видеть рекламу, которая была признана раздражающей по итогам специального исследования. Соответствующей информацией поделились с общественностью официальные представители крупной отечественной интернет-компании.

Браузер от "Яндекса", согласно заявлению компании, уже начал фильтровать интернет-рекламу, которую люди считают самой раздражающей.

Это, например, всплывающие окна или полноэкранные баннеры, которые можно закрыть только после обратного отсчета. Кроме того, раздражающими были признаны рекламные ролики с громким звуковым сопровождением, которые начинают проигрываться автоматически при загрузке страницы.

"Раздражающие пользователей форматы рекламы на страницах были определены по результатам исследования, которое проводила по инициативе компании "Яндекс" ассоциация IAB Russia", — говорят в "Яндексе".

Отмечается, что код раздражающей рекламы будет просто игнорироваться браузером при загрузке страниц. При этом, если кому-то по каким-то причинам нравится подобная реклама, то он сможет отключить соответствующую фичу в настройках.