В России iPhone X «одели» в камуфляж в честь 100 лет Красной Армии

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В 2018 году защитники отечества в России отмечают не только традиционный праздник 23 февраля, но еще и столетие Красной Армии. Объединяя оба этих праздника, Caviar представили новый смартфон в коллекции Force, адресованной защитникам России. Впервые — корпус iPhoneX облачен в камуфляж.

Дизайн нового iPhone X представляет собой стилистическое осмысление одного из самых традиционных и узнаваемых символов не только военной культуры, но и мужественности в целом — маскировочного орнамента — камуфляжа. Панно из натуральной кожи с защитным принтом дополнено элементами, покрытыми золотом — Гербом РФ и пятиконечной армейской звездой, напоминающей о вековом юбилее Красной Армии, который отметили в 2018 года. Телефон так же украшен табличкой с надписью «Служу России», 22 января Владимир Путин подписал указ, согласно которому в устав вооруженных сил будет внесено изменение - теперь в ответ на благодарность командира военнослужащие должны отвечать именно «Служу России», а не «Служу Российской Федерации». Ограниченная серия юбилейных смартфонов насчитывает всего 99 экземпляров, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Кроме введения в коллекцию новой модели, дизайнеры Caviar так же обновили существующий модельный ряд, посвященный военнослужащим России, и представили модернизированные дизайны смартфонов для ВС России, ВДВ, МВД и ВМФ, в новых дизайнах которых кожа аллигатора соединилась с композитным черным ониксом с гравировкой узора «Дамаск», а центральными элементами композиции по-прежнему являются эмблемы военных структур.

В конце декабря Caviar так же представили ограниченную юбилейную коллекцию смартфонов Force ФСБ с портретом Феликса Дзержинского в честь столетия ФСБ, которая к настоящему моменту уже распродана.

«Мы гордимся тем, что среди наших клиентов много представителей военных профессий, для нас это честь — создавать дизайны, которые подчеркивают заслуги, доблесть и подвиги сотрудников ВДВ, МВД, ФСБ и других подразделений. Работая над этими дизайнами, мы стараемся достичь максимального баланса между внешней эффектностью и благородной строгостью, присущей защитникам страны» - рассказывают о коллекции представители бренда.

Стоимость iPhone X в коллекции Force варьируется от 238 000 руб. до 269 000 руб. в зависимости от дизайна и объема памяти.