Смартфон или любовь: Стало известно, что выбирают французы

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Зависимость от смартфонов, распространенная в современном обществе, достигла невероятно угрожающих масштабов — говорят французские исследователи, устроенный которыми опрос показал, что ради электронных гаджетов французы могут отказаться не только от алкоголя, кофе и спорта, но и от секса.

Соответствующее исследование провела компания Bouygues Tlcom. Полученные в результате опроса данные выглядят весьма интересно — выяснилось, в частности, что семьдесят девять процентов респондентов могут отказаться от употребления алкоголя, если бы им приходилось выбирать между выпивкой и смартфоном.

От спорта могут отказаться шестьдесят шесть процентов смартфонозависимых французов. От посещения кофеен — шестьдесят один процент.

"Но это-то ладно! Мы были по-настоящему шокированы, когда оказалось, что ради смартфонов люди готовы отказываться даже от интимной близости. Да, среди опрошенных оказалось сорок процентов таких людей", — говорят представители Bouygues Tlcom.

Особенно тревожные тенденции, как отмечают авторы исследования, были выявлены среди девушек, которые, как показал опрос, еще в большей степени, чем парни, привязаны к своим гаджетам.