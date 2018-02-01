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НАДТ подвел итоги киберпонедельника 2018

Четверг, 01 Февраля 2018 13:13
НАДТ подвел итоги киберпонедельника 2018 Фото из открытых источников

С 29 по 31 января на площадке Kiberponedelnik.com состоялась вторая онлайн-распродажа КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018. Организаторы акции привлекли более 1,6 млн. пользователей. Число покупок, совершенных с мобильных устройств и планшетов, выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

 

В рамках распродажи пользователи смогли приобрести самые желанные товары по специально подготовленным предложениям, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. За первые сутки распродажи трафик площадки Kiberponedelnik.com превысил отметку в 1.24 млн. посетителей, что говорит о высокой заинтересованности среди пользователей. Суммарно за все три дня распродажи площадку посетило более 1,6 млн. пользователей.

 

Самыми активными покупателями стали жители Москвы, МО и Санкт-Петербурга: они составили 35,8% от всего числа посетителей. Оставшаяся часть трафика приходится на жителей регионов Российской Федерации. Лидерами стали: Краснодарский край, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Челябинская, Вологодская, Новосибирская, Ростовская области, а также республики Татарстан и Башкортостан.

 

«КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 удался. Самым главным достижением для нас стало не только удовлетворение спроса среди покупателей, но и оправдание ожиданий магазинов-участников. В очередной раз обращаем внимание на то, что количество нарушений снижается с каждой распродажей. Итоги говорят о том, что культура распродаж будет широко развиваться у россиян и дальше», – прокомментировал Александр Иванов, Президент НАДТ.

 

Самым ожидаемым товаром в рамках КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 стал смартфон Xiaomi Redmi 4X 32 ГБ со скидкой 30%. В течение распродажи товар выставлялся партиями, каждая из которых была распродана за считанные минуты. 

 

Традиционно наиболее популярными категориями с самыми глубокими скидками стали: одежда и обувь, бытовая техника и электроника, спорт и отдых, товары для дома и дачи, мебель, красота и здоровье, а также детские товары.    

 

В этом году количество покупок, совершенных с помощью смартфонов и планшетов, увеличилось в 2,5 раза и составило 64,7% от общего числа заказов. Средняя продолжительность посещения пользователем страницы составила 2 минуты 49 секунд.

 

«Совместно с НАДТ мы провели второй КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК на площадке Kiberponedelnik.com. В преддверии гендерных праздников мы уделили особое внимание качеству специальных предложений. Для нас важно, чтобы пользователь нашел для себя необходимый товар с максимальной скидкой и остался довольным качеством работы площадки и магазина. В этом году благодаря слаженной работе организаторов, магазинов-участников и групп общественного контроля нам удалось не только привлечь наибольшее число пользователей, но и обеспечить тщательную проверку всех нарушений», — прокомментировала Светлана Харабурова, Коммерческий директор технического партнера акции на площадке Kiberponedelnik.com.

 

Самые лучшие предложения специально для Kiberponedelnik.com подготовили более 100 интернет-магазинов и онлайн-сервисов, среди которых Связной, MediaMarkt, Huawei, ОБИ, PHILIPS, Фирменный магазин REDMOND, NYX Professional Makeup, 003, Nokia, Samsonite, Lancome, Том Тейлор, интернет-магазин телеканала Пятница и другие.

 

«Мы довольны итогами акции КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018. В рамках акции мы представили основные категории товаров для дома, дачи и ремонта: снегоуборочную технику, плитку, сантехнику, ламинат и многое другое. В ремонтных категориях мы предложили наибольшее количество товаров с самыми глубокими скидками, например, до 70% на плитку. Уже сейчас можно говорить о том, что мы попали в спрос, именно отделочные материалы стали лидерами продаж среди пользователей», – прокомментировал Павел Кузьмин, начальник отдела электронной коммерции и программ лояльности ОБИ.

 

«Мы хотим выразить организаторам акции КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК 2018 особую благодарность. В первые дни мы увеличили трафик в 3 раза, а показатели по продажам – вдвое. Специально для Kiberponedelnik.com мы подготовили эксклюзивные предложения, одним из самых популярных товаров стал смартфон Xiaomi Redmi 4X 32 ГБ со скидкой 30%. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с НАДТ и ООО «Блэк Фрайдэй» в последующих акциях», – отметила Наталья Величкина, маркетолог интернет-гипермаркета бытовой техники Техпорт.

 

«Для нас это был новый опыт участия в КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИКЕ. Мы рады, что акция собирает на своей площадке представителей не только брендов электроники, но и других категорий. Надеемся, что в скором времени акция КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК станет такой же популярной, как и Black Friday», – прокомментировала Ольга Прудникова, директор интернет-магазина телеканала «Пятница!».

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Киберпонедельник

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