РКН по просьбе СМИ пресек рекламу наркотиков на YouTube

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Американская технокорпорация Google продолжает игнорировать российское законодательство — пишет информационный ресурс politexpert.net, по данным которого "Гугл" был уличен в рекламе наркотиков, то есть в довольно серьезном нарушении закона.

Реклама сайта, на котором можно было заказать опасные психотропные и наркотические вещества, была обнаружена на просторах видеосервиса YouTube, который, как все знают, принадлежит "Гуглу".

Речь идет о сайте, который уже был заблокирован Роскомнадзором по решению суда, однако злоумышленники, которым принадлежит ресурс, предлагали потенциальным клиентам посетить его, воспользовавшись сервисом TOR.

Инструкция о том, как посетить заблокированный сайт, содержалась непосредственно в рекламных материалах, которые мог свободно посмотреть любой гражданин РФ — то есть, корпорация Google не просто способствовала распространению наркотиков, но и публиковала информацию об обходе блокировок РКН.

Роскомнадзор, который вмешался в ситуацию, потребовал у Google удалить опасную рекламу, а американская корпорация, в свою очередь, выполнила законное требование. Однако такие инциденты, как отмечают эксперты, повторяются со слишком тревожной периодичностью.