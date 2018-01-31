Новые мультимедийные системы Pioneer AVH-A100 и AVH-A200BT: больше возможностей по доступной цене

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Компания Pioneer представила новые мультимедийные системы AVH-A100 и AVH-A200BT из бюджетного сегмента с впечатляющим функционалом. Функция караоке, поддержка смартфонов на ОС Android, 3 пары RCA выходов, 13-полосный эквалайзер и возможность настройки временных задержек – вот то, что позволит вам проводить время в поездке максимально комфортно.

Одной из отличительных особенностей новых ресиверов является функция «Караоке», способная превратить ваши поездки в увлекательное путешествие. Теперь петь можно, где угодно: в пробках, на пикнике, устроить вечеринку на природе или на даче. Активировать функцию очень просто: достаточно подключить микрофон к AUX-входу и в течение нескольких секунд удерживать кнопку «Поиск». Затем вы сможете слышать свой голос в динамиках автомобильной аудиосистемы и наслаждаться пением любимых хитов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Модели AVH-A100 и AVH-A200BT оснащены традиционным CD/DVD-приводом, а вход AUX позволит подключить к ним практически любое внешнее устройство. Источником аудио- и видеофайлов могут служить внешние USB-накопители. Кроме того, AVH-A100 и AVH-A200BT поддерживают смартфоны на базе ОС Android, что отличает их от предыдущих моделей Pioneer этой ценовой категории. Теперь вы сможете без труда воспроизводить музыку, хранящуюся в памяти вашего телефона, или с любых других установленных приложений.

Для еще более удобной синхронизации со смартфонами, Pioneer AVH-A200BT дополнительно оснащен встроенным Bluetooth-модулем и поддерживает одновременное подключение двух смартфонов. Уникальная технология Wide Band Speech позволит совершать звонки в режиме hands-free, значительно повысив качество передачи голоса. Также в режиме потокового аудио со смартфона пользователь сможет управлять навигацией по медиатеке с помощью панели управления головного устройства.

Сенсорный экран Clear Type Resistive диагональю 6,2 дюйма с высоким разрешением и отличной чувствительностью по ощущениям напоминает ёмкостные экраны смартфонов и планшетов, а удобный графический интерфейс выводит управление воспроизведением на новый уровень.

По сравнению с предыдущим поколением устройств этого ценового сегмента, для расширения звукового потенциала мультимедийные системы AVH-A100 и AVH-A200BT оснащены дополнительными линейными выходами и улучшенным эквалайзером: вместо 5-полосного появляется 13-полосный. Теперь в устройствах 3 пары RCA вместо двух. Они позволят установить дополнительные сабвуферы, усилители или внешние мониторы, например, для пассажиров заднего ряда сидений. Так вы сможете построить многоканальную автомобильную аудиосистему по доступной цене. Характер звучания акустической системы и сабвуфера гибко настраивается с помощью кроссовера и временных задержек, которые позволят оптимальным образом отрегулировать звуковую сцену в салоне любого автомобиля.

Модели AVH-A100 и AVH-A200BT оснащены также поддержкой камеры заднего вида – изображение с неё будет автоматически выводиться на экран при включении задней передачи. Это обеспечит водителю удобство и большую безопасность при движении задним ходом и во время парковки.

Возможность изменения подсветки кнопок фронтальной панели – ещё одна приятная функция моделей Pioneer AVH-A100 и AVH-A200BT. С ней пользователь сможет легко подобрать наиболее комфортный для себя оттенок, подходящий под салон автомобиля. Всего доступно более 200 000 цветов.

Новые мультимедийные системы AVH-A100 и AVH-A200BT от компании Pioneer будут доступны в продаже с февраля 2018 года у авторизованных дилеров Pioneer.