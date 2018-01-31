Razer представляет новый микрофон для трансляций профессионального уровня

Фото из открытых источников

Razer™, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, представляет микрофон Razer Seiren Elite, пополнение в линейке профессионального оборудования для стримеров Razer Broadcaster (смотрите видео ниже).

Razer Seiren Elite

Razer Seiren Elite – это динамический USB-микрофон, предназначенный для высококачественных трансляций на Twitch, YouTube и прочих платформах. Микрофон исполнен в дизайне с одиночной капсулой, оборудован встроенными фильтром и лимитером и обеспечивает первоклассный уровень записи голоса.

Одиночная динамическая капсула Razer Seiren Elite и диаграмма направленности «кардиоида» позволяют четкую запись голоса с широким диапазоном, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Для удаления нежелательных низкочастотных вибраций, таких как шум от кондиционера или кулера, микрофон снабжен встроенным частотным фильтром. Если накал трансляции достигнет апогея, цифровой\аналоговый лимитер автоматически скорректирует уровень голоса, позволяя избежать искажений.

"Большинство миикрофонов профессионального уровня требуют дополнительного оборудования для записи, например, микшера или конвертера,” говорит Минь-Лянь Тан, сооснователь и Генеральный директор Razer. “Razer Seiren Elite избавлен от этой проблемы, позволяя стримерам сконцентрироваться на контенте, а не настройке звука.”

Razer Seiren Elite делает настройку звука максимально простой, достаточно подключить микрофон к компьютеру и запустить, внешние усилители, преобразователи сигнала или микшеры не потребуются. Razer Seiren Elite – новейшее дополнение в линейке Razer Broadcaster, в которую так же входит тепло встреченная камера Razer Kiyo.

Стоимость:

Razer Seiren Elite: GBP£199.99 / USD$199.99 / €219.99

Доступность:

• Razerzone.com – Январь 2018

• Повсеместно – Январь 2018

Razer Seiren Elite

Особенности:

• Одиночная динамическая капсула – для ясного, глубокого голоса

• Встроенный частотный фильтр – для сверхчистой записи

• Цифровой/Аналоговый голосовой процессор – чтобы убить искажения

• Разрешение 16-бит/48 кГц – для оптимального качества стрима

• Контроль Задержки – для звука без лагов

• Мониторинг Равномерности Частотной Характеристики – для точного воссоздания звука

Характеристики микрофона:

• Частота опроса: мин 44.1 кГц / макс 48 кГц

• Битрейт: 16бит

• Капсула: Одиночная Динамическая

• Диаграмма направленности: Кардиоида

• Частота опроса: 20 гЦ - 20 кГц

• Подключение: только по USB

• Максимальное звуковое давление: 120 дБ

Усилитель наушников

• Импеданс: ≥ 16Ω

• Мощность: 85 милливатт (при 16 Ω)

• Мониторинг Равномерности Частотной Характеристики: Да

• Контроль Задержки: Да