Google и HTC завершили сделку о сотрудничестве на $1,1 млрд

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Корпорация Google приобрела значительную долю бизнеса тайваньской компании HTC, укрепив тем самым собственное аппаратное подразделение. В общем, корни будущих девайсов от Google будут расти из HTC.

"Гугл", в частности, купила "железные" структуры тайваньской компании, получив тем самым более двух тысяч высококвалифицированных инженеров и огромное количество лицензий на интеллектуальную собственность. Объем сделки между Google и HTC составил 1.1 миллиарда американских долларов.

Тайванцы, как отмечается, по итогам сделки сохранят подразделение Vive VR, а также смогут продолжать производить смартфоны самостоятельно.

Google же получит команду инженеров и набор технологий, благодаря которым сможет вывести свои мощности по производству мобильных устройств на новый уровень качества. Покупка большой доли аппаратного бизнеса HTC не стала сколько-нибудь внезапным сюрпризом, потому что Google и HTC и так довольно тесно сотрудничали. Взять хотя бы смартфоны Google Pixel, разработкой которых фактически занимались спецы из HTC.

Сделка, кроме прочего, позволяет корпорации Google развивать инженерную площадку, расположенную на Тайбэе. Теперь здесь будет крупнейшая инженерная база "Гугла" в регионе, что, безусловно, позволит корпорации укрепить свой сегмент на рынке мобильных девайсов.

В свое время смартфоны HTC были первыми устройствами, поддерживающими сети 3G. И даже более того — именно инженеры HTC сделали первый сенсорный телефон в 2007. В общем, получив доступ к инженерным ресурсам HTC, корпорация Google, очевидно, сделала стратегически правильное вложение.

Эксперты говорят, что сделка между Google и HTC свидетельствует о желании американской корпорации укрепиться на азиатском рынке. Google, кстати, предпринимает здесь и другие стратегические шаги — например, открывает ИИ-лабораторию в Пекине и запускает базу в Шэньчжэне. "Гугл", кроме того, инвестирует в биотехнологическую фирму XtalPi, при помощи которой планируется разрабатывать новые лекарства.

Источник — Хайп