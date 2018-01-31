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На сайте egrp365.ru внесены дополнения в кадастровую карту

Среда, 31 Января 2018 10:49
На сайте egrp365.ru внесены дополнения в кадастровую карту Фото из открытых источников

Новая версия кадастровой карты внедрена на сайте egrp365.ru. Изначальный вариант карты, совмещенной с картами Яндекса, Google или Open Street Map, предполагал возможность получения не только сведений по кадастровым границам земельных участков, но и доступной информации о площади, назначении, категории и кадастровом номере, проведении межевания участка, его кадастровой стоимости.

 

В новую версию добавлены важные нововведения для профессионалов: на карте (https://egrp365.ru/map/) есть несколько тематических слоев – форма собственности, категории и разрешенное использование земельных участков, удельная кадастровая стоимость за кв.м и территориальные зоны.

 

В числе новшеств – инструмент для измерения площадей и расстояний, а также возможность создать версию для печати для любой комбинации слоев. Риэлторы, кадастровые инженеры и землеустроители по достоинству оценят доступ ко всей открытой информации из ЕГРН по каждому объекту на обновленной карте. На сайте egrp365.ru пользователи смогут при необходимости оформить заказ на получение платной срочной выписки из ЕГРН.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости сайт

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