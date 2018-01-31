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Культовый телефон Nokia 3310 снова перевыпустили

Вторник, 30 Января 2018 14:11
Культовый телефон Nokia 3310 снова перевыпустили Фото из открытых источников

Компания HMD Global, которой в данный момент принадлежит бренд Nokia, объявила о выпуске обновленного телефона Nokia 3310. Легендарную модель, напомним, уже перевыпускали в 2017 году.

 

Новая версия Nokia 3310 — это, конечно, уже совсем не та неубиваемая "трубка", которой была оригинальная модель 3310. Однако телефон, тем не менее, пользуется определенным спросом — его, например, покупают ностальгирующие граждане. Что странно, так как новая Nokia 3310 даже внешне не очень-то похожа на старую.

 

Но вернемся к новой версии обновленного телефона. Она обзавелась поддержкой сетей 4G и Wi-Fi, а также может использоваться в качестве точки доступа. Кроме того, новая модель несколько больше по размерам, чем та, которую HMD Global выпустила в 2017 году.

 

В остальном — это все та же Nokia 3310 2017-го. Телефон оборудован 2.4" дисплеем, который выдает картинку формата 320x240, а также аккумуляторной батареей на 1200 мАч, которая позволяет разговаривать всего лишь пять часов. Аппарат поддерживает одну SIM-карту и одну карту расширения памяти.

 

Сколько будет стоить обновленная модель — не сообщается. Nokia 3310 2017, если что, стоит в РФ примерно 3 тысячи рублей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Nokia

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