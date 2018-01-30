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Евросеть: очки виртуальной реальности и экшн-камеры пошли в рост - 219% и 81%

Вторник, 30 Января 2018 11:58
Евросеть: очки виртуальной реальности и экшн-камеры пошли в рост - 219% и 81% Фото из открытых источников

В 4 квартале 2017 года в магазинах Евросети северо-западного региона зафиксирован прирост продаж категории «фото* и камкордеры» относительно 3 квартала 2017 года в количестве на 219% и в выручке на 81%.

 

Рост был спровоцирован  популярностью очков виртуальной реальности и экшн-камер. Доля VR – очков в 4 квартале 2017 года составила в количестве 43% (+36п.п.), в выручке 20% (+17п.п.), доля экшн-камер 41% (+7п.п.), 32% (+11 п.п.) соответственно.

 

В ТОП самых продаваемых устройств из категории «фото и камкордеры» вошли: очки виртуальной реальности Smarterra VR3, очки виртуальной реальности HIPER VRQ+ с джойстиком, экшн-камера Denn DAC311 Full HD, экшн-камера Rekam A320 4K + WiFi, экшн-камера Smarterra B4+ Full HD, цифровой фотоаппарат Nikon W100 White с рюкзаком, экшн-камера Smarterra W5  4K + WiFi, экшн-камера SJCAM SJ4000, цифровой фотоаппарат Nikon A100 Black и цифровой фотоаппарат Rekam iLook S959i Black.

 

Максимальный прирост в количестве продемонстрировали: Псковская область в 5,5 раз, Архангельская область +421%, Ненецкий а.о. +328%, республика Коми +369% и Вологодская область +250%. В Ленинградской области спрос вырос на 246%, в Санкт-Петербурге – на 150%, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

  

В денежном выражении лидерами стали: Псковская область с приростом +493%, Архангельская область +344%, Ненецкий а.о. +205%, Ленинградская область +299% и республика Коми +190%. В Санкт-Петербурге прирост составил +54%.

 

Марина Савкина, управляющий Северо-Западным филиалом Евросети: «Техника не стоит на месте и сегодня множество устройств, которые ещё вчера были нишевыми, постепенно становятся доступными для широких масс. Мы в свою очередь стараемся следовать данному тренду и своевременно расширять свой ассортимент. К слову, в декабре очки виртуальной реальности возглавили рейтинг новогодних подарков для детей. Говоря о цифровых камерах, стоит отметить, что, несмотря на падение данного рынка, мы не прогнозируем их полное исчезновение, поскольку на каждый товар найдётся свой покупатель. А, учитывая, что мы с вами живём в мире Instagram и прочих социальных сетей, креативных фотосессий и профессии «фотограф», то колебания спроса на цифровые фотокамеры вполне ожидаемы».

 

*В категорию фото входят следующие группы товаров: цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры, цифровые фоторамки, зеркальные фотоаппараты, фотопринтеры, объективы и вспышки, цифровые фотоаппараты со сменными объективами.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости торговля

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