Китай ведет разработку гиперзвукового биплана

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Китайские ученые, разрабатывающие перспективный гиперзвуковой пассажирский авиалайнер, решили применить проверенную временем бипланную конструкцию — пишет издание Science China, публикующее подробности о грядущем чудо-самолете.

Нижняя плоскость биплана, как предполагается, будет обладать большей площадью, чем верхняя, однако общий размах крыльев будет относительно небольшим. "Этажерка", как уверены инженеры из Поднебесной, позволит сделать гиперзвуковой самолет достаточно маневренным и оптимальным с точки зрения аэродинамики.

Плюс, гиперзвуковой биплан получит дополнительные преимущества благодаря эффекту ударной волны, которая возникая на нижнем крыле, будет повышать подъемную силу на верхнем.

В общем, непонятно, почему в мире до сих пор нет гиперзвуковых бипланов — инженеры и ученые из Китайской Народной Республики говорят, что этажерка — просто-таки идеальная конструкция для гиперзвукового самолета.

В России, тем временем, создают сверхзвуковой пассажирский лайнер, основанный на стратегическом ракетоносце Ту-160. О том, что неплохо было бы разработать такой самолет, представителям Объединенной авиастроительной корпорации намекнул президент РФ Владимир Путин.