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Евросеть: в 4 квартале жители северо-запада предпочли смартфоны Samsung, Apple, Fly, ZTE и Nokia

Четверг, 25 Января 2018 15:10
Евросеть: в 4 квартале жители северо-запада предпочли смартфоны Samsung, Apple, Fly, ZTE и Nokia Фото из открытых источников

В 4 квартале 2017 года доли вендоров в северо-западном регионе распределились следующим образом: в ТОП-5 по количеству вошли Samsung с долей 19,6%, Apple с долей 16,3%, Fly – 15,7%, ZTE – 11,8% и Nokia – 7,7%.

 

В выручке от продаж в СЗФО доли упомянутых брендов по компании распределились так: Apple – 39,7%, Samsung – 20,7%, ZTE – 7,7%, Nokia – 6,6%. Fly – 4,8%.

 

Марина Савкина, управляющий Северо-Западным филиалом Евросети: «Мы отмечаем значительный прирост продаж смартфонов бренда Nokia в 4 квартале 2017 года относительно 3 квартала 2017 года: в количестве на 93%, в выручке на 96%. Nokia всегда был востребован у жителей северо-запада, а выход новой модели Nokia 8 спровоцировал скачок спроса. Кроме того, растут продажи Apple. В частности снижение цен на большинство моделей в Евросети увеличило количество владельцев iPhone. Все модели можно оформить в рассрочку, новинки Apple 8, 8 Plus и X – не исключение, что является весомым стимулом купить именно Apple. В натуральном выражении количество купленных Apple в 4 квартале 2017 года увеличилось на 19%, в выручке на 52%».

 

В Евросети отмечают, что спрос продолжает смещаться в премиум-сегмент, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Это происходит из-за популярности кредитных программ. Доля смартфонов стоимостью выше 25 000 рублей в 4 квартале 2017 года только в СЗФО составила 12%, этот показатель в 2 раза выше относительно 3 квартала 2017 года (доля 6%) и в 4 раза относительно 4 квартала 2016 года (доля 3%).

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны

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