Ювелиры Caviar разработали дизайны монограмм для российских знаменитостей: Андрея Малахова, Юрия Дудя и Сергея Шнурова

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Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar создали коллекцию iPhone X «Монограммы» и представили, как выглядели бы монограммы современных знаменитостей — Юрия Дудя, Сергея Шнурова и других (смотрите видео ниже).

Коллекция «Monograms» возрождает аристократичную традицию нанесения инициалов на дорогие и ценные вещи и предлагает клиентам Caviar дизайны iPhone X, украшенные персональными монограммами. Каждая монограмма — это стилистически построенная композиция, в основе которой — инициалы владельца телефона, вписанные в эффектный геральдический контекст.

Для того, чтобы продемонстрировать, что монограммы могут могут нести в себе изящно зашифрованную информацию о жизни, деятельности, успехах и увлечениях любого человека, Caviar представили, как выглядели бы монограммы некоторых известных личностей, прославившихся в совершенно разных сферах, и создали концепты дизайнов для Юрия Дудя, Андрея Малахова, Павла Дурова и Сергея Шнурова.

В дизайне каждой монограммы используются образы и символы, имеющие значение в жизни конкретного человека, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Значение монограммы Андрея Малахова: дизайнеры интерпретируют герб Мурманской области — родины телеведущего, знаменитую фразу, которой Малахов традиционно заканчивает свои эфиры «Берегите себя и своих близких», изображение камеры и микрофона, а так же образ марки, указывающий на хобби Андрея — опытного филателиста.

Значение монограммы Юрия Дудя: для новой звезды журналистики создана монограмма с использованием его инициалов, начертанных в стилистике лого его YouTube-канала, интерпретацией иконки кнопки «Play» и герба Германии, так как Юрий родился в Потсдаме.

Значение монограммы Сергея Шнурова: монограмма содержит в своем дизайне Герб Санкт Петербурга и изображение духовых инструментов,которые придают звучанию музыки группы «Ленинград» узнаваемого колорита. Дополняет дизайн надпись: «Тупость, глупость и задор» - название Телеграм-канала Сергея Шнурова.

Значение монограммы Павла Дурова: дизайн основан на фамильном Гербе Дуровых и не оставляет без внимания лого сайта «Вконтакте», созданного Павлом Дуровым.

«Коллекция Monograms — это продолжение одной из самых ценных традиций в мире роскоши — традиции персонализации, восходящей корнями к имперскому периоду в истории России. Как всегда, мы преподносим свой взгляд на наследие и делаем это современно, на понятном примере монограмм для известных личностей» — Сообщают в Caviar.

В коллекции так же представлены модели «Monograms» со счастливыми числами и символами.

Стоимость на модели варьируется от 258 000 руб. до 312 000 руб.