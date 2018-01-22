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Российский производитель конструктора «Фанкластик» во 2 раз примет участие в крупнейшей ежегодной выставке Spielwarenmesse

Понедельник, 22 Января 2018 12:59
Российский производитель конструктора «Фанкластик» во второй раз примет участие в крупнейшей ежегодной выставке Spielwarenmesse Фото из открытых источников

Ведущая международная выставка игрушек, хобби и организации досуга — Spielwarenmesse 2018 пройдет с 31 января по 4 февраля в городе Нюрнберг, Германия. За день до открытия состоится мероприятие Press Preview — «Обзор новинок для прессы», где «Фанкластик» представит свои последние разработки. В 2017 году на Press Preview презентация российского конструктора «Фанкластик» вызвала всеобщий интерес и завершилась овациями, поэтому в этом году компания ожидает еще более пристального внимания к своей продукции.

 

В выставке игрушек Spielwarenmesse 2018 заявлены около 2700 участников из более чем 60 стран, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. При этом 860 участников не представляют свою продукцию на других выставках. Ожидается, что в этом году Spielwarenmesse в Нюрнберге посетят около 75 тысяч человек из 120 стран мира. Конструктор «Фанкластик» будет представлен в товарной группе «Технические игрушки, развивающие игрушки» в зале № 5, на стенде 22.

 

В рамках выставки «Фанкластик» представит долгожданную новую упаковку своей продукции, переведенную на семь языков, и обновленную версию деталей, над которыми компания трудилась с февраля 2017 года. За счет менее ребристой поверхности усовершенствованные детали стали приятнее на ощупь и соединяются легче, что позволяет расширить возрастную аудиторию. На презентации «Фанкластик» можно будет увидеть 18 абсолютно новых наборов, вместо существующих, при этом, лишь некоторые из них будут копировать уже имеющиеся.

 

На Spielwarenmesse 2018 российский производитель познакомит посетителей выставки с собственной программой — «Мастерская конструирования Фанкластик», переведенной на английский язык. Эта образовательная программа была разработана совместно с Федеральным институтом развития образования и Московским педагогическим университетом в декабре 2016 года. В ее основе — развитие технического творчества: конструирование, моделирование и проектирование. В России программа уже  получила признание педагогического сообщества и стала победителем конкурса «Выбор педагогов» для детей начальной школы.

 

Кроме того, «Фанкластик» представит на своем стенде новый инженерный проект «Мостовые конструкции», созданный совместно с компанией «Научные развлечения». Специальные датчики будут анализировать прочность мостовых конструкций, резонанс, вибрацию, а также позволят ученикам и студентам грамотно проектировать и конструировать строительные и архитектурные сооружения. Проект «Мостовые конструкции» сопровождается программой для инженерных и общеобразовательных школ. Первый вариант конструкций можно будет увидеть на стенде «Фанкластик» в рамках выставки в Нюрнберге.

 

На стенде производителя построят трехметровую Эйфелеву башню из деталей конструктора. Поклонники компьютерного моделирования смогут поближе познакомиться с обновленной версией программы Fanclastic 3D Designer. Она позволяет создавать виртуальные модели и инструкции по сборке из «Фанкластик» на экране планшета или компьютера, делиться ими с друзьями или с командой «Фанкластик», собирать модели по готовым инструкциям и анимировать их, участвовать в виртуальных конкурсах работ и многое другое.

 

Гостей выставки Spielwarenmesse 2018 также ждет небольшой перформанс от «Фанкластик»: всем желающим будет предложено вместе с кураторами стенда построить большую башню. Посетители и участники выставки смогут в любой момент присоединиться и внести свою лепту в постройку шедевра на стенде конструктора.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости игрушки

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