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Создатели проекта «1917» создали онлайн-игру об истории СССР

Пятница, 19 Января 2018 12:44
Создатели проекта «1917» создали онлайн-игру об истории СССР Фото из открытых источников

Студия "История будущего", ответственная за разработку мультимедийного проекта "1917. Свободная история", запустила игру "Карта Истории", которая расскажет об истории СССР.

 

Согласно распространенному студией пресс-релизу, речь идет об уникальном документальном игровом проекте, который позволит игрокам с головой окунуться в бурную историю Советского Союза и увидеть (а главное — почувствовать), как именно осуществлялись ключевые исторические события, определившие облик СССР.

 

"Карта Истории" — это большой медиа-проект, в рамках которого будет создана не только игра (состоящая, кстати, из нескольких эпизодов), но и уникальная инфографика, а также интересные и заслуживающие внимания мультимедийные материалы.

 

"Наша игра базируется на серьезных научных источниках, то есть мы стараемся смотреть на советский период истории России непредвзято. Как-то так, например, на нашу историю смотрели бы какие-нибудь пришельцы из других миров или будущего", — говорят разработчики.

 

В общем, грядет как минимум необычная игра, поиграть в которую рекомендуется всем интересующимся историей СССР гражданам. 

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости игра

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