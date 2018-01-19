Создатели проекта «1917» создали онлайн-игру об истории СССР

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Студия "История будущего", ответственная за разработку мультимедийного проекта "1917. Свободная история", запустила игру "Карта Истории", которая расскажет об истории СССР.

Согласно распространенному студией пресс-релизу, речь идет об уникальном документальном игровом проекте, который позволит игрокам с головой окунуться в бурную историю Советского Союза и увидеть (а главное — почувствовать), как именно осуществлялись ключевые исторические события, определившие облик СССР.

"Карта Истории" — это большой медиа-проект, в рамках которого будет создана не только игра (состоящая, кстати, из нескольких эпизодов), но и уникальная инфографика, а также интересные и заслуживающие внимания мультимедийные материалы.

"Наша игра базируется на серьезных научных источниках, то есть мы стараемся смотреть на советский период истории России непредвзято. Как-то так, например, на нашу историю смотрели бы какие-нибудь пришельцы из других миров или будущего", — говорят разработчики.

В общем, грядет как минимум необычная игра, поиграть в которую рекомендуется всем интересующимся историей СССР гражданам.